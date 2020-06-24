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Üç sendikadan grev uyarısı!

Kamuda örgütlü üç sendika grev uyarısında bulundu.

24 Haziran 2020 Çarşamba 15:46
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Üç sendikadan grev uyarısı!

Kamuda örgütlü üç sendika grev uyarısında bulundu.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) adına KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, 1 Temmuz tarihinden itibaren ülkeye karantinasız girişi öngören kararı eleştirerek, hükümete, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen kriterlere uygun karar alması çağrısı yaptı.

Yazılı açıklama yapan Bengihan, “UBP-HP hükümeti, DSÖ’nün ülkeleri risklerine göre kategorilere ayırarak yaptığı sıralamaya ters bir şekilde yüksek risk grubundaki ülkelerden 1 Temmuz’dan itibaren ülkemize karantinasız girişini öngören Bakanlar Kurulu kararıyla halkın sağlığını riske atmıştır” ifadelerini kullandı.

Kamuda örgütlü sendikalar; KTAMS, Kamu-Sen ve Kamu-İş olarak hükümete, DSÖ’nün belirlediği kriterlere uygun kararlar alması için çağrı yapan Bengihan, birinci dalgada halkın gösterdiği sağduyu ve özveriyi “boşa çıkaracak” bu kararda ısrar edilmesi halinde grev dahil her türlü demokratik hakkı kullanacakları konusunda hükümeti uyardı.

Anahtar Kelimeler:
GrevKTAMSKamu-İşKamu-Sen
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Can 2020-06-24 17:30:29

Bu üç sendika Türkiye düşmanı herhalde . O zaman neden kapıları rum tarafı ile açtınız onlardada vaka var ??? Sizden birşey istemiyoruz gezmeye gelenleri tabiki karantina yapın fakat öğrencileri karantına yapmayın testle giriş yapıyoruz ve zaten kendimize ait evimiz mevcut eşyalarımızj toplıyacağız ve gideçeğiz ..

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U 2020-06-24 18:28:48 @Can

Bence gelmeyin, kalsın eşyalar, vadandaşlarının çaldıklarına say.

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Turkish power 2020-06-24 18:40:06

TC maaş beslemeli sendikalar zaten çalıştığınız görülmemiştir bu güne kadar yüz yok astar yok

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KKTC 2020-06-24 19:12:26

Bu 3 sendikanın anasının a*ı. Rum'dan da karantinasız gelirler onlara ne ses cıkarmazsınızda Türkiye den geleceklere ses çıkarırsınız !! Çünkü siz gavur'dan daha gavursunuz.. soysuzlar

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KKTC 2020-06-24 19:15:26

Be yarrak gündem kıbrıs herkesin yorumunu yayınlarsınız da benimkini ne yayımlamazsınız !!!! İlla sövdüreceksiniz Amk

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