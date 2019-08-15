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Üç sendikadan ortak açıklama

KAMUSEN, Kamu-İş ve KTAMS, yasal olması gerektiği gibi devlet tarafından yetki verilmiş ve güvenilir olarak kabul edilen noterden tasdikli vekâletnameye istinaden işlem yaptıkları gerekçesi ile tapu memurlarının tutuklanmalarının, suçluluğu kanıtlanmamış bu çalışanların elleri kelepçelenerek mahkemeye çıkarılmalarının derinden üzüntü yarattığını belirtti.

15 Ağustos 2019 Perşembe 13:55
Üç sendikadan ortak açıklama

3 sendika tarafından konuya ilişkin yapılan ortak açıklamada, “Ortada bir suç var ise elbette ki yasalara uygun şekilde araştırılmalı, suçlu var ise gereken ceza verilmelidir. Kamu görevlilerinin de nasıl soruşturulacağı yasada açıkça belirtilmiştir. Rutin olarak yapılan bu işlemlerden dolayı ve hatta yapılması gereken işlemler nedeniyle tüm tapu dairelerinde çalışanlar zan altına girmiştir ve doğru olarak yaptıkları işlemlerden dolayı başlarının belaya girmesinden dolayı korku yaşamaktadır” denildi.

“Devletin yetkilendirdiği noterin tasdiklediği orijinal bir belgenin usule uygun olarak düzenlenmediğini, bir tapu memurunun nasıl anlayabileceği” sorulan açıklamada, “Noterin yaptığı usulsüzlüğün tapu memuruna mal edilmesi ne kadar doğrudur? Ayrıca böyle bir suçlama getirildiyse memurun yaptığı işlemi kontrol edenler nerede? Böyle talihsiz bir olayda arkadaşlarına destek vermek amacı ile mahkemeye giden çalışanlara ‘gitmeyin sizin de başınız belaya girer’ diyen ilgili amirin hiç mi suçu yok?” soruları da yöneltildi.
KAMUSEN, Kamu-İş ve KTAMS’ın ortak açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Sendikalar olarak talebimiz, çalışanların zan altında kalmaması, görevlerini rahatlıkla yerine getirebilmeleri için ivedi bir şekilde yapılan işlemlerde boşluk yaratacak yasal bir açık var ise bu yasal düzenlemeler gözden geçirilmeli ve tüzükler düzeltilmelidir.

Bu nedenlerle Sayın İçişleri Bakanı’ndan bu konularla ilgili olarak soruşturma açılması için gerekli girişimlerin yapılmasını bekliyoruz.”
Açıklamada, KAMUSEN, KTAMS ve Kamu-İş’in pazartesi günü İçişleri Bakanı ile toplantı gerçekleştireceği bilgisi de paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
KAMUSEN
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