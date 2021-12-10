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Üç sendikanın yürüyüşü başladı

Ülkenin üç büyük sendikası; KTAMS, KAMUSEN ve KAMU-İŞ Yönetim Kurullarından toplamda 60 kişi, zamlara tepki göstermek adına Girne boğazından Cumhuriyet Meclisi’ne yürüyor.

10 Aralık 2021 Cuma 10:19
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Üç sendikanın yürüyüşü başladı
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Ülkenin üç büyük sendikası; KTAMS, KAMUSEN ve KAMU-İŞ Yönetim Kurullarından toplamda 60 kişi, zamlara tepki göstermek adına bugün saat 09.30’da Girne – Boğaz yolundan Cumhuriyet Meclisi’ne sloganlar eşliğinde yürüyor. 

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, dün yapmış olduğu açıklamada, “Yoksullaşmaya hayır” sloganıyla yapacakları yürüyüşle, yaşanan ekonomik krizle giderek fakirleşen halkın sorunlarına dikkat çekmeyi hedeflediklerini belirtmişti.

Serdaroğlu, birçok ailenin yaşanan kriz nedeniyle dağılma noktasında olduğuna işaret ederek, tüm bu yaşananlara dikkat çekmek amacıyla yürüme kararı aldıklarını söylemişti.

Kıbrıs Postası

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