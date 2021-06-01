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Uçak bilet fiyatları ucuzlayacak

Turizm Bakanlığı Müsteşarı Aktunç, 4 Haziran’da turizmin açılmasıyla birlikte tarifeli seferlerin de sayılarının artırılacağını kaydederek, böylelikle uçak bilet fiyatlarının da kabul edilebilir seviyeye gerileyebileceğini belirtti.

01 Haziran 2021 Salı 09:22
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Uçak bilet fiyatları ucuzlayacak

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, SES KIBRIS Web Tv’de yayınlanan Kıbrıs’ın Nabzı programına katıldı, 4 Haziran’da açılacak olan turizm sektörüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bayram döneminde 3 bin 15 kişinin sadece otellerde konakladığını söyleyen  Aktunç, kapalı devre turizmde ise istenilen rakamlara ulaşılamadığını kaydetti. Bundan dolayı 4 Haziran’da turizmin tamamen açılmasının çok önemli olduğunu kaydeden Aktunç, şöyle devam etti:

“Geçen hafta turizm üst kurulunu topladık, sağlık üst kuruluna talepler iletildi. Sağlık Üst Kurulu da bir renk skalası hazırlığına girişti. Bu skala 2 haftada bir yayınlanacak. Böylelikle hangi ülkeden hangi koşullarla ülkeye girileceği netleşmiş olacak.

Charterden çok tarifeli uçuşların sayısı artacak. Böylelikle şu anda çok yüksek olan uçak bilet fiyatlarının sayının artışıyla birlikte fiyatların düşeceğini öngörüyoruz. Acentelerle de görüşüyoruz. Kapalı devre sistemde toplum sağlığı en önde olduğu için tarifeli seferleri kullanamamıştık. Ama şimdi 4 Haziran’da açılacak sistemde tarifeli uçaklarında başlamasıyla bilet fiyatların daha kabul edilebilir bir seviyeye ineceğini öngörüyoruz. Yarın öğleden sonra Turizm Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri olarak yarın Ercan Havaalanı’nda bir toplantı yapıp uçuşların nasıl ne şekilde olacağı konularını konuşacağız. Yolcuların gelişlerinin nasıl olacağı, testlerin nerede yapılacağı gibi detayları yarın belirleyeceğiz.

Şu andaki verilere göre İngiltere’de Türkiye’de turuncu katagoride görülüyor, ama buna elbette Sağlık Üst Kurulu karar verecek ama eğer bu katagoride olursa çift PCR ile karantinasız bir şekilde bu ülkelerden KKTC’ye gelişler 4 Haziran’da başlayacak”.

Kaynak : Ses Kıbrıs

Anahtar Kelimeler:
Serhan AktunçUçak Bilet Fiyatları
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