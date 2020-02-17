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Uçak biletleri daha da pahalanacak!

Atlasglobal Havayolları’nın iflasıyla KKTC'ye yolcu taşıyan şirket sayısı 3'e düştü.

17 Şubat 2020 Pazartesi 10:54
Uçak biletleri daha da pahalanacak!
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Atlasglobal’in iflasıyla KKTC Ercan Havalimanı’na uçuş yapan şirket sayısının düşmesinin uçak bilet fiyatlarını daha da pahalılaştıracağı düşünülüyor. Ercan Havalimanı’na yolcu taşıyan şirket sayısı Türk Hava Yolları, Pegasus ve charter seferler yapan Freebird Havayolları olmak üzere üçe düştü.

Zaten pahalı olan uçak bilet fiyatlarının daha da yükseleceği tahmininde bulunan uzmanlar, madalyonun öteki yüzünde mağduriyet yaşayacak yolcu sayısına dikkat çekti. Bilet almış ancak uçuş imkanı verilmeyen tüketicilerin paralarının iadesinin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. THY ile Pegasus havayollarının uçak bileti fiyatları, uçuş yapılacak bölgeye, kalınacak süreye ve bunun gibi farklı durumlara göre farklılık gösteriyor. 190 TL’den başlayan uçak bileti fiyatlarının çok yüksek rakamlara çıktığı belirtiliyor.

190 TL’den başlayıp, çok yüksek rakamlara çıkan uçak bileti fiyatlarının artmasının ise, ülke turizmine darbe vuracağı görüşü hakim. Türkiye’den ve diğer ülkelerden birçok öğrenci ve turistin Atlasjet’le KKTC’ye geldiğini belirten turizmciler, bu havayolunun büyük müşteri potansiyelinin kaybedileceğini, bunun da özellikle turizme yansıyacağını söyledi.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Atlasglobal’in iflasının ardından uçak bilet fiyatlarının daha da pahalı olacağını belirterek otellerin gereken doluluğa ulaşamayacağını belirtti. Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Erkan Kilim, ülke turizmini zor günler beklediğini ifade ederek yeni havayollarının açılması gerektiğine vurgu yaptı. Rehberler Birliği Başkanı Dener Öymen de, sürecin ülke adına olumsuz olacağına işaret etti.

Anahtar Kelimeler:
AtlasglobalZamBilet Fiyatları
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Vatandaş 2020-02-17 11:41:27

Hepsi bir yana atlasglobala çok üzüldüm onnumaraydı böyle bir havayolunu kaybetmek çok üzücü vergi vergi zam mahfettiler bitirdiler yazıklar olsun

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Ubp'li 2020-02-17 12:23:59 @Vatandaş

Çok uzağa gitmeyin...Be bunlar kendi memleketlerinin havayolu şirketini batırdı..Bu UBP denen illletin memlekette böyle şeylerde imzası çok...

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Vatandaş20 2020-02-17 13:46:51

CTP'li Ahmet Derya tarafından batırılan KTHY yerine mutlaka benzeri bir havayolu şirketi kurulmalıdır.

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