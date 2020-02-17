Uçak biletleri daha da pahalanacak!

Atlasglobal’in iflasıyla KKTC Ercan Havalimanı’na uçuş yapan şirket sayısının düşmesinin uçak bilet fiyatlarını daha da pahalılaştıracağı düşünülüyor. Ercan Havalimanı’na yolcu taşıyan şirket sayısı Türk Hava Yolları, Pegasus ve charter seferler yapan Freebird Havayolları olmak üzere üçe düştü.

Zaten pahalı olan uçak bilet fiyatlarının daha da yükseleceği tahmininde bulunan uzmanlar, madalyonun öteki yüzünde mağduriyet yaşayacak yolcu sayısına dikkat çekti. Bilet almış ancak uçuş imkanı verilmeyen tüketicilerin paralarının iadesinin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. THY ile Pegasus havayollarının uçak bileti fiyatları, uçuş yapılacak bölgeye, kalınacak süreye ve bunun gibi farklı durumlara göre farklılık gösteriyor. 190 TL’den başlayan uçak bileti fiyatlarının çok yüksek rakamlara çıktığı belirtiliyor.

190 TL’den başlayıp, çok yüksek rakamlara çıkan uçak bileti fiyatlarının artmasının ise, ülke turizmine darbe vuracağı görüşü hakim. Türkiye’den ve diğer ülkelerden birçok öğrenci ve turistin Atlasjet’le KKTC’ye geldiğini belirten turizmciler, bu havayolunun büyük müşteri potansiyelinin kaybedileceğini, bunun da özellikle turizme yansıyacağını söyledi.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Atlasglobal’in iflasının ardından uçak bilet fiyatlarının daha da pahalı olacağını belirterek otellerin gereken doluluğa ulaşamayacağını belirtti. Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Erkan Kilim, ülke turizmini zor günler beklediğini ifade ederek yeni havayollarının açılması gerektiğine vurgu yaptı. Rehberler Birliği Başkanı Dener Öymen de, sürecin ülke adına olumsuz olacağına işaret etti.