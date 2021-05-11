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"Uçaklara İletişim Kurulan Frekanslarda Sürekli Sorun Yaşanıyor"

Ercan Hava Trafik Kontrol Merkezi’nde uçaklarla iletişim kurulan frekanslarda sürekli sorun yaşanmasına rağmen, gerekli yenilemenin yapılmadığı ileri sürüldü, iletişimde yaşanacak kopukluğun kazaya neden de olabileceği uyarısı yapıldı.

11 Mayıs 2021 Salı 15:14
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"Uçaklara İletişim Kurulan Frekanslarda Sürekli Sorun Yaşanıyor"

Kıbrıs Türk Hava Trafik Kontrolörleri Derneği Başkanı Kürşad Hüdaverdioğlu ve Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız’ın ortak açıklamasında, “Binadaki ekipmanların hali ise içler acısıdır. Ercan özelleştirme ihalesini alan T&T Group, sözleşmeyle sorumluluğu belirtilmiş olmasına rağmen ekipman sağlamamakta, yönetim de sözünü şirkete geçirememektedir.
Sesimizi uluslararası alanda duyurabildiğimiz yegane yer olan Hava Trafik Kontrol Merkezinin uçaklarla iletişim kurduğu  frekanslarda sürekli sorun yaşanmakta ve gerekli yenileme ve parça değişikleri yapılmamaktadır. İletişimde oluşacak bir kopukluğun yüzlerce insanın canına mal olması işten bile değildir” denildi.

Açıklamada, inişe gelen uçakların aletli alçalmasını yaparken kullandığı VASIS sisteminin arızalı olduğu, çalışma sandalyelerinin kullanılmaz durumda olduğu, personel eksikliğinin bulunduğu, tuvaletlerin bozuk olduğu, soğutma sisteminin yetersiz olduğu ileri sürüldü.

Sorunların çözümü için T&T Group şirketi, Sivil Havacılık Dairesi ve Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı’na defalarca girişim yapıldığı da kaydedildi.

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