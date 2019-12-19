Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülüyor!
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla...
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine Benziyor…
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine...
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!
'Karabasan'ı tetikleyen en önemli iki neden
'Karabasan'ı tetikleyen en önemli iki...
İşte anne adaylarının en çok merak ettiği o soru
İşte anne adaylarının en çok...

Uçakta olay çıkarmıştı... O kadın hakkında karar verildi

19 Aralık 2019 Perşembe 14:33
Uçakta olay çıkarmıştı... O kadın hakkında karar verildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan KKTC'ye gelecek uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın yolcu tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, saat 06.45'te KKTC'ye gitmek için pist başı yapan "PC 1930" sefer sayılı uçağa binen yolculardan Nigar D, taşkınlık yaparak bağırmaya başladı.

"Havalimanında bomba bulunduğunu" söylemesi üzerine, uçaktaki bazı yolcular Nigar D'ye tepki gösterdi.
Uçağa çağrılan polis ekiplerince gözaltına alınan kadın, havalimanındaki polis merkezine götürüldü. 
Olay nedeniyle tahliye edilen uçak, yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması üzerine saat 10.00'da Ercan Havalimanı'na hareket etti. 

İşlemleri tamamlanan Nigar D. de polis nezaretinde Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.  
Burada nöbetçi savcıya çıkarılan şüpheli Nigar D, ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Nigar D'nin "hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçunu işlediğini gösterir somut delillerin bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.

ŞÜPHELİNİN İFADESİ
Şüpheli Nigar D'nin ifadesinde, Kıbrıs'a oğlunu ziyarete gittiğini ve çeşitli rahatsızlıklarının bulunduğunu belirterek, "Havaalanı mescidinde namaz kılmak istedim. Mescitteki bir kadın bana pantolonla namaz kılınmaz dedi, bu giysiyi giydirdi. Sonra anons olunca ben de o sırada sıkışmıştım. Üzerimdeki giysileri hemen çıkaramadım. Uçağa binmeden önce kurabiye yemiştim. Bu kurabiyelerin bende olumsuz etkileri olmuş olabilir." şeklinde konuştuğu öğrenildi.

Akıl sağlığında problem olmadığını ve uçakta yaşadıklarını hatırlamadığını öne süren Nigar D'nin, "Uçağa bindiğim esnada sıkışık olduğumu hostese söyleme fırsatı vermediler. Ben koltuğuma gittim ve kemerimi bağlayamadım. 'Çok kötüyüm' dedim. Arkada bulunan yolcular bana sataşınca 'Bomba var' dedim." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
UçakYolcuFetö
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis Girne-Lefkoşa anayolunu kullanacak sürücülere sis uyarısında bulundu
Polis Girne-Lefkoşa anayolunu kullanacak sürücülere sis uyarısında bulundu
Mevlüt Hacımevlüt yaşamını yitirdi
Mevlüt Hacımevlüt yaşamını yitirdi
Toros: “Üretim tek başına bir anlam ifade etmez; mala talep oluşturmak gerek”
Toros: “Üretim tek başına bir anlam ifade etmez; mala talep oluşturmak gerek”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim