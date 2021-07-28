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Uçaner: 200’lü rakamlara az kaldı

Pandemi Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, Kıbrıs Haber’e algoritmanın bozulması halinde 200’lü vakaları göreceğimizden bahsetti

28 Temmuz 2021 Çarşamba 10:57
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Uçaner: 200’lü rakamlara az kaldı

Pandemi Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, bir buçuk yıldır uyarılarda bulunduklarını, aşısız kişilerin gidip aşılarını yapma çağrılarında bulundukları ve yoğun bakımın durumunun nasıl olduğunu hemen her gün açıkladıklarını kaydetti.

Uçaner, Kovid-19 bulaşı ile ilgili son durumu şöyle özetledi:

“Bu seviyede gidersek ve algoritmik artış böyle giderse 200’lü vakaları göreceğiz. Yakın zamanda bayram geçirdik, eğer bir bulaş artışı görülürse bu vaka sayılarına ulaşmamız yakındır.

Bir buçuk yıldır sürekli söylüyoruz, herkes maskesini taksın, açık veya kapalı alanlarda kendini korumaya alsın, herkes aşısını yapsın.

Şu anda aşılamaya devam ettiğimiz noktadayız, en kısa zamanda herkes aşısını yapsın. Yoğun bakımdaki durumu her gün biz görüyoruz. Muhakkak 2. dozunu yapmayanlar, aşısını yaptırmayanlar bu eksiklerini tamamlasınlar.”

Kaynak: Kıbrıs Haber

Anahtar Kelimeler:
Erol UçanerKoronavirüs
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