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Uçaner: 75 Hasta Serviste, 5 Hasta Yoğun Bakımda Tedavi Görüyor

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner, Havadis Web TV’de katıldığı televizyon programında Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

29 Temmuz 2021 Perşembe 09:11
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Uçaner: 75 Hasta Serviste, 5 Hasta Yoğun Bakımda Tedavi Görüyor

GÜNDEM KIBRIS

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner, Havadis Web TV’de katıldığı televizyon programında Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

Son günlerde artan vaka sayılarını yorumlayan Uçaner, “Pandemi Hastanesi’nde şu anda 75 hasta serviste, 5 hasta da yoğun bakımda tedavi görüyor. Yoğun Bakım Servisi’nin kapasitesi 24, normal servisimizin kapasitesi de 96. Maksimum 20 hastayı daha alabiliriz. Bugün çift testlerini tamamlayıp da taburcu etmek ve karantina hotellerine çıkarmayı planladığımız hastalarımız var. Tabii yeni gelecek olan hastalarımız da var. Eğer bu hastalarımızın sağlık durumları planladığımız gibi seyretmez ve bugün 6-7 hasta, yarın da 6-7 hasta gelirse, nabzımız artacaktır. Dün akşam pozitif olup da evde tedavi gören 37 haftalık hamile bir kadını aldık. Yani hastaneye gece de hastalarımız geliyor, gündüz de” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Erol Uçaner
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