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Uçaner: Aşılı hasta sayısı yüzde 25

Acil durum hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak hastaneye başvuran aşılı hasta sayısının yüzde 20-25 olduğunu belirtti.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 22:26
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Uçaner: Aşılı hasta sayısı yüzde 25

Acil durum hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak hastaneye başvuran aşılı hasta sayısının yüzde 20-25 olduğunu belirtti. Paylaşımında aşının önemine de değinen Uçaner, " Aşı için başvuralım, aşımızı yapalım, kışa daha hazır girelim" ifadelerini kullandı.

Dr. Erol Uçaner'in paylaşımı:

Acil Durum Hastanesi olarak herbirim işini en layıkıyle yapmakta, kurduğumuz bir istatistik birimi var, gün be gün, her detay elimizde, sık paylaşmıyoruz. Gerekli şeyleri paylaşacağız ve devam edeceğiz.
Onlara bu emeklerinden dolayı teşekkür ederim.
Yorulan doktor , hemşire, işçi,sekreter, şoförler,herkese emekleri için tekrardan teşekkür ederim.
Aylık olarak merak edilen her detay bu tabloda var.
Önümüzdeki günlerde hastanede yatan, tedavi gören hastaların aşı dağılımı, aşılı ve aşısız hasta kıyaslaması, hangi yaş, hangi aşı ,tedavi sürelerinide de paylaşacam.
Herkese iyi haftasonlari dilerim.
Not: sinovac aşışındaki fazlalık, nüfusun aşılama süresince kullanılan en fazla aşı olmasından dolayıdır.
Hastaneye başvuran hasta ortalamasında yaklaşık tespit edilen aşılı hasta %20-25 arasında değişmektedir.
Aşı için başvuralım, aşımızı yapalım, kışa daha hazır girelim.

Son Güncelleme: 31.07.2021 22:50
Anahtar Kelimeler:
Erol Uçaner
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