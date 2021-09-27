Künye
Kıbrıs 29
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sekreter hırsızlık iddiasıyla tutuklandı
Sekreter hırsızlık iddiasıyla tutuklandı
10 yıl hapis cezası
10 yıl hapis cezası
Kadına Şiddet bitmiyor!
Kadına Şiddet bitmiyor!
Bıçak dayadı, taciz ve tehdit etti
Bıçak dayadı, taciz etti, tehdit...
Ölümlü trafik kazası ile ilgili tutuklanan sürücü mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü trafik kazası ile ilgili...
banner107

Uçaner: Aşılı hastaların süreci daha rahat geçirdiğini gözlemliyoruz

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, bu sabah itibarıyla, Acil Durum Hastanesi ile Göğüs Hastalıkları Karantina Bölümü’nde 59 ve Yoğun Bakım Servisi’nde 6 Covid-19 hastasının tedavi gördüğünü bildirerek, aşılı hastaların süreci daha rahat geçirdiğini gözlemlediklerini vurguladı.

27 Eylül 2021 Pazartesi 11:03
188 Okunma
Uçaner: Aşılı hastaların süreci daha rahat geçirdiğini gözlemliyoruz
banner108

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulundu.

Covid-19 salgınında ülkedeki son durum ile ilgili bilgileri paylaşan Uçaner, bu sabah itibarıyla, Pandemi Merkezi’ndeki Acil Durum Hastanesi’nde 52 ve Göğüs Hastalıkları Karantina Bölümü’nde 7 olmak üzere 59 hastanın, Yoğun Bakım Servisi’nde ise 6 hastanın tedavi gördüğünü aktardı.

“PANDEMİ MERKEZİNDEKİ 130 YATAĞIN 59’U, YOĞUN BAKIMDAKİ 36 YATAĞIN 6’SI DOLU”

Toplam 59 hastanın tedavi gördüğü 130 yatak kapasiteli Pandemi Merkezi’nde 71 yatağın boş olduğu bilgisini veren Uçaner, 6 hastanın tedavi gördüğü 36 yatak kapasiteli Yoğun Bakım Servisi’nde ise 30 yatağın boş olduğunu belirtti.

YOĞUN BAKIMDAKİ 6 HASTADAN BİRİ 15 YAŞINDA

Uçaner, yoğun bakımda 3’ü entübe olan 6 hastanın en gencinin 15, en yaşlısının ise 83 yaşında olduğunu söyledi.

“PANDEMİ MERKEZİNDEKİ HASTALAR KISMEN DAHA RAHAT”

Pandemi Merkezi’ndeki hastaların genel durumunu değerlendiren Uçaner, “Kısmi olarak hastalar daha rahat, klinik seyirleri yorucu değil. Özellikle üçüncü doz aşılamanın da başlamasından sonra, aşılı hastaların süreci daha rahat geçirdiğini gözlemliyoruz” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman: Toplumun Zamanını Çalıyorlar
Erhürman: Toplumun Zamanını Çalıyorlar
Sekreter hırsızlık iddiasıyla tutuklandı
Sekreter hırsızlık iddiasıyla tutuklandı
10 yıl hapis cezası
10 yıl hapis cezası
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim