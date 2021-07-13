Uçaner'den gençlere çağrı!

Sporcu bir kimliğe sahip olan, bu yönünün yanında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’na dahil olan Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, yoğun vaka artışı yaşanan bu dönemde sportif faaliyetlerin durumu konusunda açıklamalarda bulunarak önemli tavsiyelerde bulundu.

KTSYD kupasının sağlık ayağı konusunda görüşüldü

Eylül ayında düzenlenmesi için hazırlıkları başlatılan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası ile ilgili olarak dernek başkanı Burhan Gürkan ve asbaşkan Şükrü Burağan ile bir araya gelen Uçaner, organizasyonun sağlık ayağı konusunda bilgilendirmede bulundu.

Uçaner görüşmeden bağımsız olarak spor konusunda önemli açıklamalarda bulunarak, genç neslin aşı olmasının önemine değindi.

“Bir federasyon 'aşısız olanları oynatmayacağım' diyebilir, bu o federasyonun uhdesindedir"

,Fitness salonlarında veya açık alanda yapılan yakın temaslı aktivitelerle ilgili sıkı PCR takibi istendiğini, bu konuda salon sahipleri ile sıkı temasları olduğunu, asansör kullanımının yasaklandığını, belli sayıda kayıtlı üye alındığını, salon açılma ve kapanma saatlerinin de genişletilerek yığılmanın önüne geçildiğini belirtti.

Her spor federasyonunun aşı konusundaki tutumunun kendisini bağlayacağını, aşı zorunluluğu olmadığını, bir kulüp başkanının oyuncu ve antrenörü teşvik edebileceğini ama zorlayamayacağını belirten Uçaner, herhangi bir federasyonun aşısız olanları oynatmayacağım diyebileceğini, bunun o federasyonun uhdesinde olduğunu belirtti.

PCR’ın ise her şekilde şart olduğunu, bunun kesin bir gerçek olarak durduğunu belirten Uçaner, aşıya teşviğin önemine işaret etti.

Gençlere aşı olma tavsiyesi

Aşılanmış kişilerin hastanede tedavi ve yoğun bakıma girme oranının çok düştüğünü, yüz binlerce kişinin aşılandığını ve kalıcı bir etki görülmediğini belirten Uçaner, aşı olma konusunda 1 ay öncesine göre bir düşüş olduğunu, 1 ay önce aşı randevusu almak için arandıkları durumdan aşı olmaları için insanları arayan bir noktaya geldiklerini dile getirdi.

Bütün dünyanın aşı üzerine çalıştığını, randevusuz aşılamanın başladığını anımsatan Uçaner, gençlere önemsemez tavırdan vazgeçerek aşı olma önerisinde bulundu.

“Spor yapan bireyler bu hastalığı çok daha rahat atlatır"

Sağlıklı hastalığı olmayan aktif insanların hangi aşı olursa olsun yapmaları tavsiyesinde de bulunan Uçaner, aşıların koruyuculuğunun çok yüksek olduğunun, varyantların çıktığı bir dönemde aşının çok önem taşıdığının altını çizdi.

Erol Uçaner, spor yapan bireylerin bu hastalığı çok daha rahat atlattığını, bunun bilimsel olarak ispatlandığını, spor yapanların bağışıklı sisteminin daha güçlü olduğunu, bunun örneklerini de gördüklerini belirterek, spor yapmanın önemine işaret etti.