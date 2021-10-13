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Uçaner: Dünkü vaka yükselişini biz de beklemiyorduk

Acil Durum Hastanesi Başkemi Dr. Erol Uçaner, dünkü vaka yükselişini beklemediklerini açıklayarak, bunun günlük bir yükseliş mi olup olmadığının önümüzdeki günler belli olacağını söyledi.

13 Ekim 2021 Çarşamba 10:20
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Uçaner: Dünkü vaka yükselişini biz de beklemiyorduk
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Canlı yayında Damla Dabis‘in sorularını yanıtlayan Uçaner, pandemi başladığından beri verilen istatistik oranlarının değiştiğini kaydederek, son 3 aydır rakamların düşüşe geçtiğini hatırlattı.

Uçaner, “Bu rakamı biz de beklemiyorduk ancak vaka sayıları dün yüzde 90’lık bir artışla 113’e çıktı. Önemli olan bu yükseliş pik yapacak mı yapmayacak mı. Yani bir günlük yükseliş mi değil mi bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz” dedi.

“15 yaşında çocuğumuz yoğun bakımda”

Pandemide toplam yatak sayısının 130 olduğunu ve şu anda 33 hastanın tedavi gördüğünü anlatan Uçaner, yoğun bakım yatak sayısının da 36’ya çıkarıldığını ve şu an yoğun bakımda da 9 kişinin tedavi gördüğünü belirtti.

Uçaner, “Yoğun bakımda yatan hastalarımızın yaş aralığı 15-92, servislerde ise yaş aralığı 30-90 şeklindedir. 15 yaşındaki hastamız 12 Eylül’den bu yana yoğun bakımda tedavi görüyor” dedi.

Havadis

Son Güncelleme: 13.10.2021 10:24
Anahtar Kelimeler:
Erol Uçaner
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