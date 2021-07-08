Uçaner: Geceden Sabaha 41 Yeni Vaka Daha Geldi

GÜNDEM KIBRIS

Acil Durum Pandemi Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, katıldığı televizyon programında Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

Sağlık Bakanlığı’nın dün açıkladığı 97 pozitif vakanın ardından, hastaneye yeni vakaların geldiğini söyleyen Uçaner, “Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasının ardından saat 20’ye kadar 12 kişi daha hastaneye geldi. Gece 20’den sonra ise 29 kişi daha geldi. Toplamda 41 kişi daha pozitif olarak hastaneye geldi. Bu vakalar, dün gün içinde test yapmış kişilerdi. Şu anda hastanede tedavi gören 56 hastamız var. 69 hastamızı taburcu ettik. Yoğun bakımda da tedavisine devam edilen 2 hastamız, yoğun bakımdan çıktı. Şu anda 1 hastamız yoğun bakımda. Hastanemizin kapasitesi 100’dür, 24 de yoğun bakımda yatağımız vardır” dedi.