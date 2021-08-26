Uçaner: Hemşire eksikliği giderilmezse kaos başlayacak

Uçaner, artan vaka sayılarından dolayı bazı kısıtlama kararlarının istişare edileceğini belirtti.

“140 yatağın 91’i dolu”

Başhekim Dr. Erol Uçaner, hastanenin kapasitesinin maksimuma yakın dolulukta olduğunu kaydederek Acil Durum Hastanesi’nde 74 hasta, göğüs karantinasında ise 17 hastanın tedavi edildiğini belirtti. Uçaner, 140 yatak kapasitesinin 91’nin dolu olduğuna dikkat çekti.

“Hemşire eksikliği giderilmezse kaos başlayacak”

Erol Uçaner, Acil Durum Hastanesi’nde hemşire eksikliğinin ciddi bir sorun yarattığını belirterek Başbakan ve Maliye Bakanlığı’nın bu konuda çözüm üretmesi gerektiğini vurguladı. Hemşire eksikliği sorununun çözülmemesi durumunda hastanedeki bazı birimlerde kısıtlamaya gideceklerini belirten Uçaner, bu durumun kaos başlatacağını vurguladı.

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