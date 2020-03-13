Uçaner: "Hiçbir önlem almadınız"

Dr. Erol Uçaner, bugün Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararların hiçbirinin halk sağlığını koruma amaçlı olmadığı eleştrisinde bulundu.

EROL UÇANER'İN PAYLAŞIMI:

Bakanlar kurulunun bugün aldığı kararlar...

Halkı korumak için alınan hiçbir karar görmedim ben! Gören varmı?

Önlem amaçlı bir karar varmı?

Yok nasihat verdiniz bize...

Bir dr olarak üzülerek izliyorum sizi.

HİÇBİR ÖNLEM ALMADINIZ!

Olacakların mesuli sizsiniz !