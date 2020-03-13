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Uçaner: "Hiçbir önlem almadınız"

Dr. Erol Uçaner, bugün Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararların hiçbirinin halk sağlığını koruma amaçlı olmadığı eleştrisinde bulundu.

13 Mart 2020 Cuma 14:40
3006 Okunma
Uçaner: "Hiçbir önlem almadınız"

Dr. Erol Uçaner, bugün Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararların hiçbirinin halk sağlığını koruma amaçlı olmadığı eleştrisinde bulundu.

EROL UÇANER'İN PAYLAŞIMI:

Bakanlar kurulunun bugün aldığı kararlar...
Halkı korumak için alınan hiçbir karar görmedim ben! Gören varmı?
Önlem amaçlı bir karar varmı?
Yok nasihat verdiniz bize...
Bir dr olarak üzülerek izliyorum sizi.
HİÇBİR ÖNLEM ALMADINIZ!
Olacakların mesuli sizsiniz !

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsBakanlar KuruluErol Uçaner
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VATANDAŞ 2020-03-13 14:48:18

AĞZINA SAĞLIK DOKTOR.

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Ertaç 2020-03-13 15:11:03

Önlemleri sen söyle

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cypriot 2020-03-13 14:51:02

gumarhaneleri kapadamıyorlar. Yazıklar olsun.

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noname16 2020-03-13 14:55:37

İtalyayi örnek alırık galiba??? korkuyorz vAllahi!!

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