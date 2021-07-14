Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
16 paket sigara ile 8 bin TL çaldı
16 paket sigara ile 8...
6 yıl sonra tutuklandı
6 yıl sonra tutuklandı
"Eğer polisi ararsan ve ben içeri girersem çıkınca seni bulur öldürürüm"
Dayakçı koca hapsi boyladı
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri devam ediyor
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri...

Uçaner: PCR sonucum pozitif

banner102

Pandemi Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, PCR testinin pozitif olduğunu açıkladı...

14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:38
375 Okunma
Uçaner: PCR sonucum pozitif

Dr. Erol Uçaner'in paylaşımı şu şekilde:

PCR sonucum pozitif.
Bilinmesi gereken bazı noktaları paylaşmak isterim.
Üzülerek okuyorum ki  bazı basın medya yayınlarında birçok temaslım olduğu şeklinde haberler çıkmıştır.
Bilinmesi gereken birkaç noktayı paylaşmak isterim:
Acil Durum Hastanesi'nde personel sürekli taranmaktadır.Bu taramalar her birim için farklı günlerde ve devamlı tekrar edecek şekilde sürmektedir.
Benim günüm her Pazartesi ve Cuma.
Bildiğiniz üzere son 2 haftadır vaka sayılarında artış olmuştur,bu sebepten dolayı ADH ne daha fazla vakit ayırmak ve işleyişi rahat takip etme sebebiyle en son geçtiğimiz hafta Cuma günü randevulu hastalarımı tamamlayıp, kliniğimde özel hasta muayenesini , ameliyatlarımı bayram sonrasına ve/veya hasta rakamlarına göre daha da ileriye planladım,o yüzden cuma sonrasında hastalarımla bir temasım olmamıştır, ve cuma sabahki PCR testim negatifti.
Son 10 gündür herhangi bir restoran,meyhane vb bir mekanda bulunmadım, sosyal anlamda arkadaşlarımla bir temasım olmadı.
Spor ve idmanlar konusunda en son Cuma günü spor salonunda bulunup,aynı şekilde bayram sonrasına kadar vaka sayılarına göre spor aktivitelerine de son vermiştim.
Orda da herhangi bir temasım yok.
Pazartesi günü rutin PCR testim yine negatif.
Salı günü hızlı antijen tarama günü ,yine negatif.
O iki günde de herhangi bir temasım olmadı.
Dün sabaha karşı şiddetli bir başağrısı ve terleme gelişti.
İlgili birimi arayıp önlemleri aldırıp önce hızlı test, sonrasında ise PCR verip kendimi izole ettim.
Hızlı test sonucum + geldi, tomografi yapıldı, akciğerlerde herhangi bir sorun yok.
Kan tetkikleri alındı.
Doktor arkadaşlar muayene etti, herhangi bir sorun yok .
PCR sonucunu beklemek üzere evime gönderildim.
Biraz önce PCR sonucumun pozitif (+) olduğu bana iletildi, meslektaşlarım gerekli tedaviye başladı.
Kendimi çok iyi hissetmekle birlikte doktor arkadaşlarımın vereceği karar doğrultusunda tedavime devam edeceğim.
Acil Durum Hastanesi'nde şu an mesai arkadaşlarım işlerinin başında,hepsine tarama yapıldı,hastane içerisinde oda ziyaretleri yasak, sohbet,vakit geçirmek yasak, o yüzden temaslı olabilecek bir birim yok.
Bir süre gereken durumlarda ,benim yardımıma ihtiyacı olan covid+ hastalarımıza telefoniyen hizmet vermeye devam edecem.
Acil Durum Hastanesi sistemi kurulmuş,sorunsuz olarak bensiz ama tüm mesai arkadaşlarımla hizmete olması gerektiği gibi devam ediyor.
Gerektiği sürece sizlere durumumla ilgili bilgi verecem.
Çemberin daraldığı bu dönemde lütfen herkes kendini korumaya maksimum özen göstersin.
Arayan,soran herkese teşekkür ederim.
Sağlıkla kalınız 

Son Güncelleme: 14.07.2021 13:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maraş Konusunda Bilgilendirecek
Maraş Konusunda Bilgilendirecek
Erdoğan: “Bayram namazını KKTC’de eda edeceğiz”
Erdoğan: “Bayram namazını KKTC’de eda edeceğiz”
Radyoloji Servisi’nde Greve Giden Sendika, Bakanlık Önünde Basın Açıklaması Yaptı
Radyoloji Servisi’nde Greve Giden Sendika, Bakanlık Önünde Basın Açıklaması Yaptı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim