Uçaner: PCR sonucum pozitif

Dr. Erol Uçaner'in paylaşımı şu şekilde:

PCR sonucum pozitif.

Bilinmesi gereken bazı noktaları paylaşmak isterim.

Üzülerek okuyorum ki bazı basın medya yayınlarında birçok temaslım olduğu şeklinde haberler çıkmıştır.

Bilinmesi gereken birkaç noktayı paylaşmak isterim:

Acil Durum Hastanesi'nde personel sürekli taranmaktadır.Bu taramalar her birim için farklı günlerde ve devamlı tekrar edecek şekilde sürmektedir.

Benim günüm her Pazartesi ve Cuma.

Bildiğiniz üzere son 2 haftadır vaka sayılarında artış olmuştur,bu sebepten dolayı ADH ne daha fazla vakit ayırmak ve işleyişi rahat takip etme sebebiyle en son geçtiğimiz hafta Cuma günü randevulu hastalarımı tamamlayıp, kliniğimde özel hasta muayenesini , ameliyatlarımı bayram sonrasına ve/veya hasta rakamlarına göre daha da ileriye planladım,o yüzden cuma sonrasında hastalarımla bir temasım olmamıştır, ve cuma sabahki PCR testim negatifti.

Son 10 gündür herhangi bir restoran,meyhane vb bir mekanda bulunmadım, sosyal anlamda arkadaşlarımla bir temasım olmadı.

Spor ve idmanlar konusunda en son Cuma günü spor salonunda bulunup,aynı şekilde bayram sonrasına kadar vaka sayılarına göre spor aktivitelerine de son vermiştim.

Orda da herhangi bir temasım yok.

Pazartesi günü rutin PCR testim yine negatif.

Salı günü hızlı antijen tarama günü ,yine negatif.

O iki günde de herhangi bir temasım olmadı.

Dün sabaha karşı şiddetli bir başağrısı ve terleme gelişti.

İlgili birimi arayıp önlemleri aldırıp önce hızlı test, sonrasında ise PCR verip kendimi izole ettim.

Hızlı test sonucum + geldi, tomografi yapıldı, akciğerlerde herhangi bir sorun yok.

Kan tetkikleri alındı.

Doktor arkadaşlar muayene etti, herhangi bir sorun yok .

PCR sonucunu beklemek üzere evime gönderildim.

Biraz önce PCR sonucumun pozitif (+) olduğu bana iletildi, meslektaşlarım gerekli tedaviye başladı.

Kendimi çok iyi hissetmekle birlikte doktor arkadaşlarımın vereceği karar doğrultusunda tedavime devam edeceğim.

Acil Durum Hastanesi'nde şu an mesai arkadaşlarım işlerinin başında,hepsine tarama yapıldı,hastane içerisinde oda ziyaretleri yasak, sohbet,vakit geçirmek yasak, o yüzden temaslı olabilecek bir birim yok.

Bir süre gereken durumlarda ,benim yardımıma ihtiyacı olan covid+ hastalarımıza telefoniyen hizmet vermeye devam edecem.

Acil Durum Hastanesi sistemi kurulmuş,sorunsuz olarak bensiz ama tüm mesai arkadaşlarımla hizmete olması gerektiği gibi devam ediyor.

Gerektiği sürece sizlere durumumla ilgili bilgi verecem.

Çemberin daraldığı bu dönemde lütfen herkes kendini korumaya maksimum özen göstersin.

Arayan,soran herkese teşekkür ederim.

Sağlıkla kalınız