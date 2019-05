Uçaner, Sağlık Bakanı Pilli’ye hastanenin sorunlarını aktardı!

Üroloji Doktoru Erol Uçaner, UBP-HP hükümetinin kurulmasını ardından Sağlık Bakanı olan Ali Pilli’yi tebrik etti, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki sorunları peş peşe sıraladı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki ameliyathanelerin durumlarının iyi olmadığına dikkat çeken Uçaner, doktorların ve hastane personelinin zor şartlarda işlediğini söyledi.

Uçaner’in açıklaması şöyle:

Yeni hükümet kuruldu, umarım hayırlı olur, birçok şeyin bizi bağladığı gibi, özelde beni bağlayan sağlıktır!

Faiz abi, Filiz abla, ellerinden geldiği kadar uğraşıp verimli olmaya çalıştılar, daha da verimli olabilirlerdi ama elinizdeki un ve su size ancak bu kadar hamur yapma olanağı verir,

yeni sağlık bakanımız, bölgemizden, Güzelyurt Sağlık Merkezi eski sorumlu hekimi de olan halktan birisi Ali abimiz, Dr. Ali Pilli.

Onun bakanımız olmasına sevindim, kendi adıma yazıyorum bu yazıyı, bir doktor olarak, daha fazla hizmet vermek isteyen bir doktor, cerrahi branş hekimi -üroloji uzmanı olarak yazıyorum bu yazımı, umarım Ali abime de ulaşır, bunu okur, ellerini kollarını sıvar ve bizim yaşadığımız sorunu çözer.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 8 ameliyathane var, bunların 6’sı genel, 1’i lokal ve 1’i de acil ameliyathanesi olarak kullanılmakta, peki kaç cerrahi branş uzmanı Dr var biliyor muyuz? 50-60-70?

Ben size ürolojiden anlatım yapıp gerisini de sizin hayallerinize bırakıyorum.

6 uzman olarak hizmet veriyoruz, hiyerarşik düzenimiz, serviste yardımlaşmamız, ameliyatlardaki dayanışmamız, nöbetlerdeki değişimler, yardımlaşmalar birbirimizi desteklememiz örnek alınacak boyutta güzel ve disiplinli.

Ama çok büyük bir problemimiz var, bizi mesleğimizden soğutan, bizi sırasında neden buradayım diye dürten çok büyük-sisteme, sistemsizliğe, mevcut olan yapının eksikliklerinden dolayı ameliyatlarımızı istediğimiz sayıda, istediğimiz zamanda, hastaları bekletmeden yapamamanın verdiği problem!

6 ameliyathane odası, 50 den fazla cerrahi branş meslektaşımız, haftada 5 günlük bir çalışma.

Pazartesi günü 4 üroloğa sadece verilen 1 oda! Ve o oda sadece endoskopik veya küçük cerrahi (ışığı düzgün ayarlayabilirseniz) yapabileceğiniz bir oda!

4 ürolog haftada yaklaşık her biri 30-40 hasta görmekte, her biri en az her hafta 5 er kişiye ameliyat randevusu verip bunu planlamakta, o gün toplam yapabilecekleri ameliyat sayısı vakaların büyüklüklerine göre 7 belki 8, geriye kalan 10-12 hasta bekler, kliniklerden de devlet hastanesinde ameliyat olmak isteyenlerde eklenince bu sayı her hafta 20 hasta olarak sadece pazartesi günkü arkadaşlardan kalanlar demek!

Salı günleri ben ve meslektaşım 2 kişi aynı odada, her hafta 7-8 yazdığımız vakalardan en az 2’si iptal olduğu için günleri paylaşma kararı aldık, 1 Salı kendisi, diğer salı ortak, 3. Salı ben, ortak güne hastaları iptal etmemek için ben vakalarımı ayda 1 Salı’ya 7-8 hasta olarak yazıyorum ki net olsun, hastada bende o gün ameliyatının olacağını bilsin, iptal olmayacağından emin olsun.

Aylık baktığım hasta sayısı 150, bunlardan en az 20’si net ameliyat ve bir kısmı işeyemeyen, taşlarla tıkanan, mesane kanseri, böbrek taşı olan yani aciliyetleri olan hastalar, ama günüm olmadığı için maalesef yazamıyorum, en kötü 3 hafta beklerler! Size mesane kanseriniz var, 3 hafta bekleyeceksiniz denilse ne yapardınız? Her ay en az 10 hastama ileriki aylara randevu veriyorum, şu an Temmuz dolu!

6 üroloğa Pazartesi 1, Salı 1 Çarşamba 2-3 oda, ameliyat sayıları 10-10-20 günlere göre!

Gelelim Çarşamba’ya: Yıllardır küçük odamız ve 5 numaralı odamızda, 6 uzman olarak bir şekilde paylaşarak, birbirimizi kırmadan zar zor 1 günde 20 ameliyat yaptığımız oldu, her hafta rutin 2-3 hasta iptal edilir.

Sağ olsun yetkililer bize Çarşambaları 1 ek oda -7 nolu ameliyathaneyi de açıyorlar son 1 yıldır ve bu şekilde iptallerden hastalarımızı rahatlatmış oluyoruz.

Ama!!!

Eğer o gün 7 nolu odanın hemşiresi, veya anestezi teknikeri raporluysa, veya izinliyse, o gün o oda çalışmıyor!!!

Oda sayıları yetersiz bile değil! En az 30 oda olacak, her servis kendi günlük ameliyat programını yapacak.

Yani mevcut sistemde kaderiniz ameliyathane başhemşiresi, teknikerlerin üstün çabası ile başka bir tekniker ve ameliyat hemşiresi bulmalarında, sayıları çok yetersiz, her bölümün sadece onların ameliyatına girmeleri gereken özel yetişmiş hemşireleri olası lazım, 1 gün ortopedi, 1 gün cerrahi, diğer gün kadın doğum bana göre yanlış, her hemşire kendi bölümünü ezberlemesi lazım , başka odalara da gerekirse yardım amaçlı sadece! O hemşire ve tekniker bilecek ki sadece ürolojiye veya göz, veya KBB’ye ait olacak. Ama her gün...

Ellerinden geldiği kadar uğraşmalarına rağmen bazen maalesef eksik personelden dolayı 2 oda olarak 6 kişi yetiştirmeye çalışıyoruz. Ameliyathane sayıları yetersiz!

Anestezi uzmanı kardeşlerimiz sayısal olarak yetersiz, her biri 3 doktorluk iş yapmakta, gözlerini nöbet sonrası daha açamadan, 1 yudum kahve içemeden, kadın erkek, ellerinden tutup odalara götürüyoruz, sağ olsunlar bizi kırmıyorlar, sayıları en az 3 Dr daha fazla olsa, hem onlar, hem de biz çok mutlu olurduk. Anestezi uzmanı Dr sayıları yetersiz!

Ameliyathane temizlik personeli, 7 odaya 4 bayan sanırım, 1 oda biter bayanlar diye bir ses, diğer oda biter bayanlar diye bir ses, su içemeden günlerini bitiriyorlar hasta ve Dr’u memnun etmek için, sayıları aşırı yetersiz.

Hastaları taşıyan erkek yardımcı personel 4 kişi, günde 30-40 hastayı yatak-sedye-ameliyat masası olarak taşımaktan bodybuildingci oldular, sayıları yetersiz! 1 i izin alsın, ortalık kaos, hastaları biz taşıyoruz! Önemli değil...

Ali abim, çok sorun var, ameliyathane çok büyük sorun, başka merkezlerdeki kurslara gidince, çalışma sistemi, personel, oda, Dr vs vs…

Yeterliliğini görünce biz nerde çalışırız!

Biz nasıl çalışırız diye düşünmekten uyumadığımız gecelerimiz oluyor!

Size kolay gelsin, bu yol çok zor bir yoldur, 1 gün sizi ameliyathaneye davet edelim, gelip yerinde görünüz, o zaman sorunun boyutunu ve ne demek istediğimi de anlarsınız,

bakanlığınız hayırlı uğurlu olsun, saygılar.