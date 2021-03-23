Uçaner: Tüm ekibe teşekkür ederim…

Başhekim Uçaner, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Covid-19 hastalarının tedavisi için büyük önem taşıyan trakeotomi tedavisinin Acil Durum Hastanesi’nde yapılabilmesinden ötürü mutluluk duyduğunu ifade etti.

Başhekim Uçaner, yaptığı açıklamada “Kulak burun boğaz servisi, anestezi, ameliyathane hemşire ekibine her türlü riski alarak hastamıza uyguladıkları bu müdahaleden dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Trakeotomi nedir?

Hava yollarının çeşitli nedenlerde tıkandığı ya da solunum işlevinin tam olarak gerçekleştirilemediği durumlarda trakeostomi ameliyatı yapılabilir.

Trakeostomi ile birlikte solunumda görev alan ağız, burun ve boğaz gibi yapılardan bağımsız olarak akciğerlerin havalanması sağlanır.