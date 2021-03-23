Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
"Seni de aileni de öldürürüm buraya gömerim”
Yine kadına şiddet
3 gün daha tutuklu kalacak
3 gün daha tutuklu kalacak
9 ay hapis cezası
9 ay hapis cezası
Karantina otelinde skandal
Karantina otelinde skandal
İhraç Edilmeyi Bekleyen Şahsın Tutukluluğu 7 Gün Uzatıldı
İhraç Edilmeyi Bekleyen Şahsın Tutukluluğu...

Uçaner: Tüm ekibe teşekkür ederim…

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner, Acil Durum Hastanesi’nde bugün ilk kez uzamış entübasyon nedeniyle trakeotomi yapıldığını söyledi.

23 Mart 2021 Salı 20:58
98 Okunma
Uçaner: Tüm ekibe teşekkür ederim…

  Başhekim Uçaner, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Covid-19 hastalarının tedavisi için büyük önem taşıyan trakeotomi tedavisinin Acil Durum Hastanesi’nde yapılabilmesinden ötürü mutluluk duyduğunu ifade etti.

Başhekim Uçaner, yaptığı açıklamada “Kulak burun boğaz servisi, anestezi, ameliyathane hemşire ekibine her türlü riski alarak hastamıza uyguladıkları bu müdahaleden dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Trakeotomi nedir?

Hava yollarının çeşitli nedenlerde tıkandığı ya da solunum işlevinin tam olarak gerçekleştirilemediği durumlarda trakeostomi ameliyatı yapılabilir.

Trakeostomi ile birlikte solunumda görev alan ağız, burun ve boğaz gibi yapılardan bağımsız olarak akciğerlerin havalanması sağlanır.

Anahtar Kelimeler:
Erol Uçaner
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Türkiye’den para gelince rahatlama olacak”
“Türkiye’den para gelince rahatlama olacak”
Güney'de 365 vaka, 1 ölüm!
Güney'de 365 vaka, 1 ölüm!
"HP'den istifa eden vekillerin elbette başbakandan istekleri olmuştur"
"HP'den istifa eden vekillerin elbette başbakandan istekleri olmuştur"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim