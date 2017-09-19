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Uçaner: "'Yaka paça dışarı atıldı' iddiaları yalan"

Bugün bazı medya kurumlarında yayımlanan ‘yaka paça dışarı atıldı’ haberi ile ilgili Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden yazılı açıklama geldi.

19 Eylül 2017 Salı 13:32
Uçaner: "'Yaka paça dışarı atıldı' iddiaları yalan"

Bugün bazı medya kurumlarında yayımlanan ‘yaka paça dışarı atıldı’ haberi ile ilgili Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden yazılı açıklama geldi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op.Dr.Erol Uçaner tarafından yapılan açıklamada Dr.Ç.B. ve servis sorumlu hemşirenin hasta yakını ile gerçekleşen diyalog aktarılarak, olayın “hasta ve hasta yakınının yaka paça dışarı atılmasıyla uzaktan yakından bir ilgisi olmadığı” belirtildi.

Uçaner, 9 yaşındaki hastanın, MRI tetkiki için devlet hastanesinde geldiği ve damar yolu işlemi açmak için gelen hastaya,”pediatri servisinde ancak 4 yaşından küçük çocuklara damar yolu açılabildiğini, sadece acil durumlarda ve servisin sakin olduğu durumlarda bu işlemi yapabileceklerini, o anda da servisin çok yoğun olmasından dolayı bu işlemin  acil serviste yapılması gerektiğini” ifade ettiklerini anlattı.

Başhekim Yardımcısı Uçaner, hasta yakınının ‘her yıl bu işlem burada yapılır neden bu yıl yapılmayacak’ diye yüksek sesle tepki verdiğini, bunun üzerine sorumlu hemşirenin de, servisin yoğu olduğunu ve prosedürün bu şekilde gerçekleştiğini anlatmasına rağmen hasta yakınının yüksek sesle tepki verip dışarıya doğru çıktığını ve o sırada hemşirenin de annenin omuzuna dostça dokunup ‘sakin olun’ diye seslenişte bulunduğunu belirtti.

Olayın, yaka paça doktor ve hemşirenin hasta ve hasta yakınını dışarı atmasıyla uzaktan yakından bir ilgisi olmadığını vurgulayan Uçaner, “bu bugüne kadar ne olmuştur ne de olacaktır. İlgili olayla kamera kayıtları mevcuttur ve arzu edilirse bu incelenebilir” dedi.

Hastaneden yaka paça atıldılar
Hastaneden yaka paça atıldılar
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