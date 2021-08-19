Ücret asgari, anlaşmazlık azami!

BAHAR SANCAR - ÖZEL HABER

DEVLET TEMSİLCİLERİNDEN RET… Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre toplantı sonrası açıklama yapan Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı, hiçbir işletme kapsam dışında bırakılmayacak şekilde, sosyal sigorta yatırımlarına yapılan yüzde 11’lik işveren katkısının devlet tarafından karşılanması ve asgari ücretin brüt 4 bin 970 TL yapılması önerisini getirildiğini, bu öneriye devlet tarafının ret oyu kullandığını söyledi.

SALI GÜNÜ YENİDEN TOPLANACAKLAR… İşveren, işçi ve bakanlık müsteşarının açıklamalarının ardından, komisyonun Salı günü yeniden toplanacağı bilgisi verildi. Asgari ücretin bir kez daha belirlenememesi ise vatandaşı çileden çıkarttı. Sosyal medyada ve Gündem Kıbrıs’ın canlı yayınlarında yorum yapan vatandaşlar yöneticileri sert bir dille eleştirerek, hala daha belirlenemeyen asgari ücrete karşın “Sandıkta görüşeceğiz”, “Kendileri bir ay asgari ücretle yaşasınlar” yorumları yaptı.