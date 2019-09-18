Ücretsiz otobüs servisi hizmeti yeni akademik yılda da devam edecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ücretsiz otobüs servisi hizmetinin yeni akademik yılda da devam edeceğini, bu yılki güzergaha Karpaz bölgesinin de eklendiğini duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DAÜ, 2019 – 2020 Akademik Yılı’nda eğitim alacak, Lefkoşa, Girne, İskele ve Karpaz bölgelerinde ikamet eden tüm öğrencilere 23 Eylül’den itibaren tüm akademik yıl boyunca ücretsiz otobüs servisi imkanı sunacak.

Söz konusu uygulamadan yararlanmak isteyen öğrencilerin 19 Eylül’den itibaren, öğrenci portalları üzerinden başvuruda bulunması gerekiyor. Başvurular 30 Eylül’e kadar devam edecek.

Öğrenciler başvuru yaptıkları tarihten 3 gün sonra Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden otobüs kartlarını alabilecek ve bu hizmetten kartları sayesinde faydalanabilecek. Konuyla ilgili detaylı bilgiye öğrenci portalları üzerinden ulaşılabiliyor.

(TAK)