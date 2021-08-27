Ücretsiz test kuyruğu

Hükümetin antijen ve PCR testlerini ücretli yapma kararı alması sonrasında test merkezlerinde yoğunluk meydana geldi.

Gazimağusa’daki Yakın Doğu Hastanesi Dispanseri’nde bu sabah uzun kuyruklar oluştu.

Ücretsiz testlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar dakikalarca beklemeyi göze aldı. Bir çok vatandaş alınan kararı tepki ile karşıladı.

Ücretli testi belirtilen sıklıklarda yapamayacaklarını kaydeden vatandaşlar, kararın geri alınmasını istedi.

Hükümetin aldığı karara göre 1 Eylül’den itibaren sosyal yardım alanlar ve öğrenciler hariç herkes corona testleri için ücret ödeyecek.

PCR için belirlenen tavan fiyat 100, antijen için ise 40 TL!

Kaynak : Ses Kıbrıs https://www.seskibris.com/haber/7662779/ucretsiz-test-icin-uzun-kuyruk