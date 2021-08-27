Künye
Kıbrıs 34
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kaza yapan zanlının üstünden hap çıktı
Kaza yapan zanlının üstünden hap...
Ülkede kaçak olduğu tespit edildi
Ülkede kaçak olduğu tespit edildi
Kadına şiddet bitmiyor ; “Çıksın gebertecem”
Kadına şiddet bitmiyor ; “Çıksın...
16 yaşındaki kıza taciz
16 yaşındaki kıza taciz
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
Tacizcinin sonu cezaevi oldu

Ücretsiz test kuyruğu

Hükümetin corona testlerini ücretli yapması kararı henüz yürürlüğe girmedi.. Ücretsiz testten yararlanmak isteyen vatandaşlar merkezlere akın etti...

27 Ağustos 2021 Cuma 10:07
706 Okunma
Ücretsiz test kuyruğu

Hükümetin antijen ve PCR testlerini ücretli yapma kararı alması sonrasında test merkezlerinde yoğunluk meydana geldi.

Gazimağusa’daki Yakın Doğu Hastanesi Dispanseri’nde bu sabah uzun kuyruklar oluştu.

Ücretsiz testlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar dakikalarca beklemeyi göze aldı. Bir çok vatandaş alınan kararı tepki ile karşıladı.

Ücretli testi belirtilen sıklıklarda yapamayacaklarını kaydeden vatandaşlar, kararın geri alınmasını istedi.

Hükümetin aldığı karara göre 1 Eylül’den itibaren sosyal yardım alanlar ve öğrenciler hariç herkes corona testleri için ücret ödeyecek.

PCR için belirlenen tavan fiyat 100, antijen için ise 40 TL!

Kaynak : Ses Kıbrıs https://www.seskibris.com/haber/7662779/ucretsiz-test-icin-uzun-kuyruk

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HAK-SEN’den Hükümete Ücretli PCR ve Zam Tepkisi...
HAK-SEN’den Hükümete Ücretli PCR ve Zam Tepkisi...
Sıcak Hava Beklentisi Nedeniyle Ormanlara Giriş Yasaklandı
Sıcak Hava Beklentisi Nedeniyle Ormanlara Giriş Yasaklandı
Minik Karel'e Veda: Gözyaşları sel oldu
Minik Karel'e Veda: Gözyaşları sel oldu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim