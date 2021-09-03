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Ücretsiz yapılacak antijen testlerinin saatleri açıklandı

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Gazimağusa, Güzelyurt ve Bafra dispanserleri ile Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde ücretsiz yapılacak antijen testlerinin saatleri açıklandı

03 Eylül 2021 Cuma 14:55
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Ücretsiz yapılacak antijen testlerinin saatleri açıklandı

COVID-19 aşılı ve 18 yaş altındakilere ücretsiz antijen testleri Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Gazimağusa, Güzelyurt ve Bafra Dispanserleri ile Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde yapılmaya başlandı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi antijen testleri için saat sınırlaması olmadan 7/24 hizmet vereceğini açıkladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin Gazimağusa, Güzelyurt ve Bafra dispanserleri ise ücretsiz antijen testi hizmetini hafta içi saat 08.00-17.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cumartesi günleri saat 08.00-13.00 aralığında verecek.

COVID-19 aşılı ve 18 yaş altındaki kişilerin ücretsiz olarak antijen testi olabilmesi için https://basvuru.lab.gov.ct.tr/?signup=true linki üzerinden kayıt yapılması gerekiyor.

Anahtar Kelimeler:
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi
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