Uçuğu olan herkes dikkat! Ölümcül hastalık uyarısı

Araştırmacılar, uçuk ve uçuğun neden olduğu virüslere yakalananların ilerleyen yaşlarında öldürücü hastalığa yakalanma olasılığını artırdığına inanıyor. Uçuğun ölümcül hastalık riski ile olan bağlantısı Alzheimer hastalığı araştırmalarında ortaya çıktı.

UÇUK VİRÜSÜ İLE ALZHEIMER’IN ORTAK NOKTASI!

Uçuğa neden olan virüse sahip biri için kabarcıklar hayatlarının herhangi bir noktasında yüzünün herhangi bir yerinde yeniden ortaya çıkabilir. Araştırmacılar, herpes simpleks virüsü tip 1 (HSV-1) olarak da bilinen uçuk virüsü ile bilişsel gerileme arasında önemli bir bağlantı keşfetti.

Ortak virüsün Alzheimer hastalığının gelişiminde rol oynadığını gösteren "artan kanıtlar" olduğunu söylediler. Beyin işlevini giderek azaltan Alzheimer hastalığı, tüm dünyada milyonlarca insanı etkilemekte ve dünya genelinde önde gelen ölüm nedenlerinden biridir.

30 YIL SÜREN ARAŞTIRMA

Profesör Ruth Itzhaki ve ekibinin Alzheimer hastalığının viral bağlantısını araştırdığı 30 yıllık araştırma projesi, HSV-1'in çok sayıda yaşlı insanın beyninde bulunduğunu ortaya çıkardı.

Oxford Nüfus Yaşlanma Enstitüsü, ABD'deki Tufts Üniversitesi ve Manchester Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu yetişkinlerin beyinlerinde virüse sahip olmayan yetişkinlere göre daha fazla anormal tau proteini olduğunu buldular. Tau proteinleri, besinleri beynin bir bölümünden diğerine taşıyan mikrotüplerdir.

Anormal veya şekilsiz tau proteinleri işlerini düzgün bir şekilde yapamazlar, bu nedenle beynin bölümleri hayati besinlerden yoksun kalır. Çok fazla şekilsiz tau proteinine sahip olmanın Alzheimer hastalığını tetiklediği düşünülüyor.

Bilim adamları, bir kişide ne kadar uçuk çıkarsa, anormal tau proteinlerinin gelişme olasılığının o kadar yüksek olduğuna ve dolayısıyla Alzheimer riskinin daha yüksek olabileceğine inanıyorlar.