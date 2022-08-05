Künye
Kıbrıs 36
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Cezaevi'ne gönderildi...
Cezaevi'ne gönderildi...
Şirket parasını zimmetine geçirdi
Şirket parasını zimmetine geçirdi
Bahçeciler olayında mahkemeden yeni detaylar
Bahçeciler olayında mahkemeden yeni detaylar
Kaçak geldi, hırsızlıktan tutuklandı!
Kaçak geldi, hırsızlıktan tutuklandı!
Öğrencisiyle ilişkiye girdi... 9 yıl hapsi boyladı!
9 yıl hapsi boyladı!

Uçuğu olan herkes dikkat! Ölümcül hastalık uyarısı

Uzmanlar, uçuk çıkan kişilerin ilerleyen yaşlarında ölümcül bir hastalığa yakalanma riskini artırabileceğini öne sürdü. Genellikle öpüşme gibi yakın temastan bulaşan herpes simpleks virüsü ciltte kabarcık benzeri lekelere ve ciltte uykuya dalan bir virüsle yaşamanıza neden olur. Cildiniz de uyuyakalan virüs her an uyanmak üzere sizinle beraber yaşamaya başlar.

05 Ağustos 2022 Cuma 15:29
108 Okunma
Uçuğu olan herkes dikkat! Ölümcül hastalık uyarısı
banner48

Araştırmacılar, uçuk ve uçuğun neden olduğu virüslere yakalananların ilerleyen yaşlarında öldürücü hastalığa yakalanma olasılığını artırdığına inanıyor. Uçuğun ölümcül hastalık riski ile olan bağlantısı Alzheimer hastalığı araştırmalarında ortaya çıktı.

UÇUK VİRÜSÜ İLE ALZHEIMER’IN ORTAK NOKTASI!

Uçuğa neden olan virüse sahip biri için kabarcıklar hayatlarının herhangi bir noktasında yüzünün herhangi bir yerinde yeniden ortaya çıkabilir. Araştırmacılar, herpes simpleks virüsü tip 1 (HSV-1) olarak da bilinen uçuk virüsü ile bilişsel gerileme arasında önemli bir bağlantı keşfetti.

Ortak virüsün Alzheimer hastalığının gelişiminde rol oynadığını gösteren "artan kanıtlar" olduğunu söylediler. Beyin işlevini giderek azaltan Alzheimer hastalığı, tüm dünyada milyonlarca insanı etkilemekte ve dünya genelinde önde gelen ölüm nedenlerinden biridir.

30 YIL SÜREN ARAŞTIRMA

Profesör Ruth Itzhaki ve ekibinin Alzheimer hastalığının viral bağlantısını araştırdığı 30 yıllık araştırma projesi, HSV-1'in çok sayıda yaşlı insanın beyninde bulunduğunu ortaya çıkardı.

Oxford Nüfus Yaşlanma Enstitüsü, ABD'deki Tufts Üniversitesi ve Manchester Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu yetişkinlerin beyinlerinde virüse sahip olmayan yetişkinlere göre daha fazla anormal tau proteini olduğunu buldular. Tau proteinleri, besinleri beynin bir bölümünden diğerine taşıyan mikrotüplerdir.

Anormal veya şekilsiz tau proteinleri işlerini düzgün bir şekilde yapamazlar, bu nedenle beynin bölümleri hayati besinlerden yoksun kalır. Çok fazla şekilsiz tau proteinine sahip olmanın Alzheimer hastalığını tetiklediği düşünülüyor.

Bilim adamları, bir kişide ne kadar uçuk çıkarsa, anormal tau proteinlerinin gelişme olasılığının o kadar yüksek olduğuna ve dolayısıyla Alzheimer riskinin daha yüksek olabileceğine inanıyorlar.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıklı: "Limanların acil olarak özelleştirilmesi gerekiyor"
Arıklı: "Limanların acil olarak özelleştirilmesi gerekiyor"
Temmuz ayı açlık sınırı 9 bin 330 TL!
Temmuz ayı açlık sınırı 9 bin 330 TL!
Kavurucu sıcaklar sürecek...
Kavurucu sıcaklar sürecek...










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim