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Üçüncü Polis Örgütü Geliştirme Çalıştayı gerçekleştirildi

Polis Genel Müdürlüğü, “Üçüncü Polis Örgütü Geliştirme Çalıştayı” gerçekleştirildi.

17 Mayıs 2022 Salı 19:03
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Üçüncü Polis Örgütü Geliştirme Çalıştayı gerçekleştirildi

Polis Basın Subaylından yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen çalıştayda, personel, özlük konuları ve lojistik, bina ve teknik teçhizatın düzenlenmesi, polis eğitimleri, araç alımı ve idamesi, polislik uygulamaları, itfaiye geliştirme çalışmaları, yabancılar ve muhaceret, dış kurumlara devredilmesi gereken görevler, polisiye uygulamalarda coğrafik bilgi sistemlerinin önemi ile bilişim ve alt yapı sistemleri konularında yaşanan sorunlar ortaya konarak Polis Örgütü’nün mevcut durumunu geliştirmek amacıyla atılacak adımlar belirlendi ve çözüm önerileri ortaya kondu.

Polis Örgütü bünyesinde üçüncüsü gerçekleştirilen çalıştaya Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Polis Genel Müdür 2. Yardımcısı Hüseyin Sağıroğlu, Polis Teşkilatında çeşitli birimlerde görev yapan polis mensuplarının yanı sıra, Emekli Polisler Derneği Başkanı Nurettin Çırakoğlu ile Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Can Kara katıldı.

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