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Üçüncü Toplum Forumu Kuruldu

Üçüncü Toplum Forumu kuruldu. Forum’un tanıtım toplantısı 18 Ocak Cumartesi saat 11.00’da Büyük Han’da gerçekleştirilecek.

15 Ocak 2020 Çarşamba 11:14
Üçüncü Toplum Forumu Kuruldu

Kıbrıs’ta bütün etnik grupları ve bireyleri kucaklayan, bireysel hak ve özgürlüklere saygılı federal bir devlet kurulması için mücadele edecek olan Üçüncü Toplum Forumu kuruldu. Forum’un tanıtım toplantısı 18 Ocak Cumartesi saat 11.00’da Büyük Han’da gerçekleştirilecek.

“Ulus ötesi yurttaşlık” kavramında buluşan bir grup akademisyen, doktor, gazeteci, avukat, ekonomist ve siyasal iletişim alanından barışseverin kurduğu dernek, faaliyetlerini çağdaş, demokratik, çoğulcu Federal Kıbrıs için sürdürecek.

Üçüncü Toplum Forumu, yurt içinde veya dışındaki benzer faaliyetler yapan örgütlerle işbirliği yaparak, ortak etkinlikler, kampanyalar yapacak. Çalışmalarını din, dil, ırk, cinsiyet, milliyet ayrımı gözetmeksizin sürdürecek olan Üçüncü Toplum Forumu, insan hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi ve ortak kamusal alan yaratılması için çalışacak.

Derneğin kurucu üyeleri şöyle: Aslı Murat, Ayşemden Akın, Cenk Mutluyakalı, Derya Beyatlı, Erbay Akansoy, Esra Aygın, Hakan Çoban, Melih Nedimoğlu, Mertkan Hamit, Niyazi Kızılyürek, Okan Dağlı.

Son Güncelleme: 15.01.2020 11:16
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberForumuToplumüçüncü
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