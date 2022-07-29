Uçuş iptalleri acenteleri canından bezdirdi!

Gem Tours ortaklarından Evşim Gagari Demirel, havayollarının sefer iptalleri yüzünden zor zamanlardan geçtiklerini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demirel, iptallerden dolayı özellikle paket turların etkilendiğini ve operasyonları tekrar planlamakta sıkıntı yaşadıklarını belirterek, sosyal medya hesabından isyan etti.

"Her gün gelen uçuş iptallerinden bıktık' diyen Demirel, şunları kaydetti:

"Tura kalmıs 5 gün! 6 ay önce ödeyip satın aldıgımız uçuş TK TARAFINDAN YİNE(!) iptal edildi!! SAW-ERCAN 23:05 UÇUŞU İPTAL EDİLDİ! Alternatif uçuş 18:15de! Her 6-7 turdan en az birinde uçuş değişikliği veya iptali yaşıyoruz!!

Bu iptaller yüzünden Tur Plan programımız darmadağın oluyor! Turu tamamlayabilmek için gecelemeler değişiyor! Geceleme değiştiginde yer sıkıntısı çıkıyor!

Tekrar tekrar planlama yap! Uçuşlarda son dakika yer ara! Bu değişiklikten dolayı yolcuya ayrı izahat ver! Biz yapmışız gibi üstüne laf duy! Gerçekten BIKTIRDINIZ!

Yahu 3 olur 5 olur hadi bişey demeyiz de bu kadar tarife değişikliği ile uçuş iptalı kabul edilemez!!

Hadi seferi iptal ettin ! Sefere kayıtlı biletli yolculara alternatif uçuş öner! Başka uçuşta yer ver!!!

BÖYLE TURİZM YAPILAMAZ!! BIKTIK ARTIK GERCEKTEN! BİR OPERASYON İÇİN KIRK TAKLA ATIYORUZ! Huzursuzluğu da cabası! Bir tur için en az 3 kere operasyon değişiyoruz! Yeter ! Yeter!!!

Yıllardır karşı oldugum bir konu vardı; KIBRISI BİR TÜNEL YADA KÖPRÜ İLE TÜRKİYEYE BAĞLAMAK!! Lafını bile dedirtmezdim! Ama şuan bir proje cıkarılıp bir şekilde yol ile bağlanma fikrini savunuyorum!!

Artık karşı değilim.. Sadece uçak firmalarının eline kalmaktan BIKTIK!!"