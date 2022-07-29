Künye
Kıbrıs 38
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte paraya 4’er ay hapis
Sahte paraya 4’er ay hapis
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...
Ev partisinde kadına zorla tecavüz!
Ev partisinde kadına zorla tecavüz!

Uçuş iptalleri acenteleri canından bezdirdi!

Seyahat acenteleri havayollarının uçuş iptalleri yüzünden sıkıntılı günler yaşıyor...

29 Temmuz 2022 Cuma 15:13
558 Okunma
Uçuş iptalleri acenteleri canından bezdirdi!
banner48

Gem Tours ortaklarından Evşim Gagari Demirel, havayollarının sefer iptalleri yüzünden zor zamanlardan geçtiklerini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demirel, iptallerden dolayı özellikle paket turların etkilendiğini ve operasyonları tekrar planlamakta sıkıntı yaşadıklarını belirterek, sosyal medya hesabından isyan etti. 

"Her gün gelen uçuş iptallerinden bıktık' diyen Demirel, şunları kaydetti:

"Tura kalmıs 5 gün! 6 ay önce ödeyip satın aldıgımız uçuş TK TARAFINDAN YİNE(!) iptal edildi!! SAW-ERCAN 23:05 UÇUŞU İPTAL EDİLDİ! Alternatif uçuş 18:15de! Her 6-7 turdan en az birinde uçuş değişikliği veya iptali yaşıyoruz!!
Bu iptaller yüzünden Tur Plan programımız darmadağın oluyor! Turu tamamlayabilmek için gecelemeler değişiyor! Geceleme değiştiginde yer sıkıntısı çıkıyor!
Tekrar tekrar planlama yap! Uçuşlarda son dakika yer ara! Bu değişiklikten dolayı yolcuya ayrı izahat ver! Biz yapmışız gibi üstüne laf duy! Gerçekten BIKTIRDINIZ!
Yahu 3 olur 5 olur hadi bişey demeyiz de bu kadar tarife değişikliği ile uçuş iptalı kabul edilemez!!
Hadi seferi iptal ettin ! Sefere kayıtlı biletli yolculara alternatif uçuş öner! Başka uçuşta yer ver!!!
BÖYLE TURİZM YAPILAMAZ!! BIKTIK ARTIK GERCEKTEN! BİR OPERASYON İÇİN KIRK TAKLA ATIYORUZ! Huzursuzluğu da cabası! Bir tur için en az 3 kere operasyon değişiyoruz! Yeter ! Yeter!!!
Yıllardır karşı oldugum bir konu vardı; KIBRISI BİR TÜNEL YADA KÖPRÜ İLE TÜRKİYEYE BAĞLAMAK!! Lafını bile dedirtmezdim! Ama şuan bir proje cıkarılıp bir şekilde yol ile bağlanma fikrini savunuyorum!!
Artık karşı değilim.. Sadece uçak firmalarının eline kalmaktan BIKTIK!!"

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Asgari ücretli bile vergi ödemeye mahkum edildi”
“Asgari ücretli bile vergi ödemeye mahkum edildi”
Süt Borsası 1 Ağustos'a ertelendi
Süt Borsası 1 Ağustos'a ertelendi
Kırmızı: “Ekonomi kötüye gidiyor, esnaf batıyor, halk fakirleşiyor…”
Kırmızı: “Ekonomi kötüye gidiyor, esnaf batıyor, halk fakirleşiyor…”










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim