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Uçuş kısıtlamaları genişletildi

Koronavirüs nedeniyle uygulanan uçuş kısıtlamaları genişletildi.

17 Mart 2021 Çarşamba 18:22
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Uçuş kısıtlamaları genişletildi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı uçuşlarla ilgili yeni NOTAM yayınlandı..

Açıklama şöyle: 
Koronavirüsün mutasyona uğradığı ülkelerden KKTC’ye hava yolu ile gelecek yolculara konan kısıtlamalar genişletildi. Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka ve Brezilya ile birlikte tüm Afrika ülkeleri de koronavirüsün mutasyona uğraması nedeniyle kısıtlama uygulanan ülkeler listesine eklenmiştir.
Buna göre son 14 gün içerisinde Cezayir, Angola, Benin, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kape Verde, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Komoros, Kongo Demokratik Cumhuruyeti, Kongo, Cibuti, Mısır, Ekvator Ginesi, Eritre, Esvantini, Ethopya, Gabon, Gambia, Gana, Gine, Gine-Bissau, Fildişi Sahili, Kenya, Lesotho, Liberya, Libya, Madagaskar, Malavi, Mali, Moritanya, Mauritius, Fas, Mozambik, Namibya, Nijer, Nijerya, Ruanda, Sao Tome ve Principe, Senegal, Seyşeller, Siera Leone, Somali, Güney Afrika, Güney Sudan, Sudan, Tanzanya, Togo, Tunus, Uganda, Zambiya, Zimbabve, Sahravi, Somaliland, Kanarya Adaları, Cauta, Fransız Güney ve Antartik Adaları, Maderya, Mayette, Melilla, Soberanya, Reunion, Pelagie Adaları, Sokatra, Saint Helena Ascension ve Tristan da Cunha’da bulunan kişiler; KKTC vatandaşı olmaları, KKTC vatandaşı anne veya babaya sahip olmaları, KKTC’de iş kurma, ikamet ve çalışma izni sahibi olmaları, KKTC’deki üniversitelerde eğitim görmeleri, KKTC’de ev sahibi, kiracı olmaları veya son 12 ayın 6 ayını KKTC’de geçirmiş olmaları halinde, KKTC’ye girişte gerekli belgeleri ibraz etmeleri 14 gün karantina şartı ile KKTC’ye girmelerine izin verilecektir.

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