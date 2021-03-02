UÇUŞ SAYISI YARINDAN İTİBAREN GÜNDE ÜÇ UÇUŞ İLE KISITLANIYOR

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, yarından itibaren geçerli olmak üzere KKTC'ye yapılacak tarifeli uçuş sayısını, karantina kapasitesi doğrultusunda günde üç sefer ile kısıtlayan bir NOTAM yayımlayacak.