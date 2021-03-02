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UÇUŞ SAYISI YARINDAN İTİBAREN GÜNDE ÜÇ UÇUŞ İLE KISITLANIYOR

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, yarından itibaren geçerli olmak üzere KKTC'ye yapılacak tarifeli uçuş sayısını, karantina kapasitesi doğrultusunda günde üç sefer ile kısıtlayan bir NOTAM yayımlayacak.

02 Mart 2021 Salı 21:23
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UÇUŞ SAYISI YARINDAN İTİBAREN GÜNDE ÜÇ UÇUŞ İLE KISITLANIYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu NOTAM'a göre, koronavirüsün mutasyona uğradığı ve uçuş kısıtlaması uygulanan ülkelerden, annesi, babası veya eşi KKTC vatandaşı olan yabancılar da 14 gün karantinada kalma şartıyla ülkeye giriş yapabilecek.

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