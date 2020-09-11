Uçuşlar çarşambadan itibaren yeniden başlıyor

Haber Kıbrıs sitesinde yer alan habere göre bugün 5 saate yakın bir toplantı yapan Bakanlar Kurulu, birçok konu üzerinde çalışma yaptı ama tek karar aldı.

Buna göre 9 Ağustos günü Covid-19 tedbirleri çerçevesinde durulan uçuşlar, önümüzdeki çarşamba günü yeniden başlayacak. Uçuşlar bir uçak Türk Hava Yolları’ndan (THY) ve bir uçak da Pegasus Hava Yolları’ndan olmak üzere iki sefer şeklinde olacak. Uçuşlar, karantina otellerindeki kişilerin azalması çerçevesinde başlayacak.

“Karantina sisteminin, ev karantinasına dönüşmesi için çalışma”

Bakanlar Kurulu bugün, “otellerdeki karantina sisteminden ev karantinasına nasıl dönülebilir?” konusunu da masaya yatırdı. “Elektronik kelepçeyle ev karantinası sistemini başlatma” çalışması da yapan kabine, konuyu henüz bir sonuca bağlanamadı. Hükümet, ev karantinasına geçerek, devletin buraya ödediği yüklü paradan tasarruf etmeyi hedefliyor.

“Üniversite öğrencileri için çalışma”

Bakanlar Kurulu, “Ülkemize gelecek üniversite öğrencileri için özel seferler düzenleme ve öğrencilere uçuş katkısı yapma” planları üzerinde de çalışma yaptı. Kurul, bu konuda da henüz nihai bir karara varamadı.

“Vardiya sistemi masaya yatırıldı”

Bakanlar Kurulu, kamu sendikalarının Covid- 19’a tedbir çerçevesinde talep ettiği vardiyalı çalışma sistemini de gündemine aldı ve çalışma yaptı. Henüz bu konu da karara bağlanamadı. Bakanlar Kurulu, henüz karara varılmayan konular için ilgili bakanlıkların çalışmalarına devam etmesine ve kısa sürede sonuca bağlanması için çaba sarf edilmesine karar verdi.