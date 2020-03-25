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Uçuşu iptal edilen yolculara yeni haklar

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan uçuş iptallerinden kaynaklı yükümlülükler ve yolcu haklarıyla ilgili düzenlemeye gidildi. Yolcu, boş koltuk durumuna bağlı olarak istediği bir tarih için bilette değişiklik yapabilecek.

25 Mart 2020 Çarşamba 09:57
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Uçuşu iptal edilen yolculara yeni haklar

Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, TC Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kovid-19 salgınından dolayı 5 Şubat'tan itibaren iptal edilen uçuşlar sebebiyle uçuşu icra eden veya etme taahhüdünde bulunan hava taşıma işletmesi, tazminat hakkı, geri ödeme veya güzergah değişikliği hakkı ve hizmet hakkı kapsamındaki yükümlülüklerden, uçuş yasakları kalktıktan sonraki 2 ay bitimine kadar muaf olacak.

Biletin iadesini alabilecek

Kovid-19 salgını nedeniyle uçuşu iptal edilen yolcunun, hava taşıma işletmesinin boş koltuk durumuna bağlı olarak istediği bir tarih için bilette değişiklik yapma veya bileti açığa alma hakkı olacak.

Yolcu, açığa alınıp kullanılmayan biletin iadesini, uçuş yasakları kalktıktan sonraki 2 ayın ardından hava taşıma işletmesinden alabilecek. 

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeUçuş IptalUçuş HaklarıKoronavirüsKKTC
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Fatoş Albayrak 2020-03-25 10:48:05

Pegasus biletimizi iptal etti para iadesini yapmadı paramız gitti

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