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Ucuz atlatıldı

Gönyeli'de dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir araç yan dönerek durabildi.

03 Haziran 2018 Pazar 12:02
Ucuz atlatıldı

Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre, KKTC’de artık rutin haline gelen trafik kazalarının bir yenisi dün Gönyeli Çemberi civarında meydana geldi. Sadece maddi hasarla atlatılan trafik kazasında, kazaya karışan araçlardan birisi yan dönerek durabildi.

Soruşturma sürüyor

Polis Basın Subaylığı tarafından verilen bilgiye göre, trafik kazası Lefkoşa'da, Dr Burhan Nalbantoğlu Caddesi boyunca MT 327 plakalı aracı ile Gönyeli Çemberine doğru seyreden Vural Mertler (E-46), Gönyeli Çemberine geldiği zaman, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve çembere geldiği zaman durmak zorunda kalan Levent Genç (E-54) yönetimindeki PJ 309 Z plakalı aracın sol arka kısmına çarptıktan sonra sol yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Kazanın hemen ardından olay yerine gelen Lefkoşa trafik tahkikat amiri Mehmet Özatılgan kaza yerinde incelemelerde bulundu soruşturma devam etmektedir.

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