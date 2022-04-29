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Udeh, Cezaevi'ne gönderildi!

Uyuşturucu Madde Hintkeneviri Tasarruf suçundan tutuklanan zanlı David Oluchukwu Udeh mahkeme huzuruna çıkarıldı.

29 Nisan 2022 Cuma 16:08
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Udeh, Cezaevi'ne gönderildi!

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek, olguları aktardı.

Polis, Kanunsuz Uyuşturucu Madde Hintkeneviri Tasarruf suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 25.04. 2022 tarihinde saat 14:15 raddelerinde Müdürlükte görevli bir polis ekibi tarafından Omağ sitesi Kermiya- Lefkoşa'da şüpheli vaziyette tespit edilen Zanlı David Oluchukwu Udeh'in üzerinde yapılan kontrolde giymekte olduğu eşofmanın sol ön cebinde üç ayrı paket halinde dıştan şeffaf renk band ile sarılı beyaz renk kareli kağıda sarılı 5 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlıdan yapılan soruşturmalarda tasarrufunda bulunan söz konusu maddeleri 22.04.2022 tarihinde Lefkoşa'da tanımadığı bir şahıstan 1500 TL karşılığında 5 gram olarak satın aldığını, konu maddeler içerisinde bir kısmını kendisi içerek tükettiğinin öğrenildiğini söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirtip, yasal statüsü olmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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