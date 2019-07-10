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UFÜ, MBA Çift Diploma Programı’na kayıtlar başladı!

10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:59
UFÜ, MBA Çift Diploma Programı’na kayıtlar başladı!

Uluslararası Final Üniversitesi ve Vatel Turizm Üniversitesi işbirliğinde düzenlen MBA Çift Diploma Programı’na kayıtlar başladı.

18 ay sürecek olan programa katılacak olanlar program sonunda çift diploma alacak ayrıca dünyanın en iyi otellerinde staj ve iş garantisi hakkı kazanacak.

Kuzey Kıbrıs eğitim hayatına kattığı ilkler ile öne çıkan UFÜ’nün yeni projesi büyük bir kitle tarafından beğeni topladı.

Öte yandan bu programa katılacak katılımcılara, dünyanın en iyi turizm işletmeciliği okulunda turizm yönetimi yüksek lisansı sunulacak.

Programa katılacak olanların en büyük kazançlarından biri ise UFÜ ve Vatel Turizm Üniversitesi’nden çift diploma alacak olmaları.

  

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