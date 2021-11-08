Ufuk Soğur’un Acı Günü…

KKTC televizyonlarından yakınen tanıdığımız Doktor olarakta anılan ve son olarak Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun özel Kalem Müdürlüğü’nü de üstlenen Ufuk Soğur’un babası Eczacı Şerif SOĞUR dün gece Sakarya’da hakka yürüdü.

Bir süredir yoğun bakım servisinde Covid-19 nedeniyle tedavi gören ecz.Şerif Soğur, dün gece yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Merhum Şerif Soğur’un cenazesi, yarın 09 Kasım 2021 Salı günü öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sapanca / Kırkpınar mezarlığında defnedilecek.