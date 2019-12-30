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UFÜ’lü şefler uluslararası festivalden ödülle döndü

17. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri 2019’da Kuzey Kıbrıs adına yarışan şeflerin aldıkları başarılarla yüzleri güldürdü. Üniversite Düzeyi Okullar İçin 4 ödül kazanan Uluslararası Final Üniversiteli şefler sevinç kaynağı oldu

30 Aralık 2019 Pazartesi 16:16
UFÜ’lü şefler uluslararası festivalden ödülle döndü

Uluslararası Final Üniversitesi, ülkeyi 25-28 Aralık 2019 tarihlerinde Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından bu yıl 17’ncisi organize edilen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’nde temsil etti.

UFÜ’lü şefler, katıldıkları yarışmalarda 4 ödül birden alarak ülkenin gurur kaynağı oldular. Oldukça başarılı bir festival geçiren Uluslararası Final Üniversitesi, şefleriyle 3 ödüle hak kazandı.

İstanbul, Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en büyük gastronomi yarışması ve festivali olan organizasyonda 4 ödül alan okullar ve üniversiteler KKTC’yi başarılı bir şekilde temsil etti.

Dünya Aşçılar Birliği (WACS) işbirliği ile gerçekleşen organizasyon, uluslararası düzeyde gastronomi dünyasını İstanbul’da ağırladı.

Dünyanın gastronomi alanında önde gelen ülkelerinin federasyonları ve dernekleri ile gerçekleşen organizasyona, bu yıl da geçmiş yıllardaki gibi yoğun ilgi yaşandı.

Türk mutfağının dünya mutfağı ile entegrasyonunda büyük adımlar atılmasını sağlayan festival, dünya lezzetlerini İstanbul’a taşıdı. Geçmişte yapılan başarılı organizasyonlarla 4 yıl önce Dünya Aşçılar Birliği (WACS) tarafından “Kıtalar Arası (Continental)” unvanı alan Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri, ülkemizin öğrenci ve genç şeflerine uluslararası düzeyde yarışma imkânı sağladı.

70’in üzerinde kategoride yarışıldı

70’in üzerinde kategoride yarışan Kıbrıslı Türk ve dünya şefleri, madalya alabilmek için kıyasıya mücadele etti. Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu’nun yıllardır yaptığı bu büyük organizasyonla gastronomi turizmine katkı sağlamayı hedefliyor.

KKTC’de 4 okul ve üniversite katıldı

İstanbul’da gerçekleştirilen bu dev organizasyona Kuzey Kıbrıs’tan da okullar ve üniversiteler katıldı. KKTC’de liseler kategorisinde Haydarpaşa Ticaret Lisesi ve Güzelyurt Meslek Lisesi katılırken üniversiteler kategorisinde ise Uluslararası Final Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi organizasyona katıldı.

Alınan dereceler sevindirdi

17. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri 2019’da Kuzey Kıbrıs adına yarışan şefleri aldıkları başarılarla yüzleri güldürdü.

Üniversite Düzeyi Okullar İçin Öğrenci Aşçı Restaurant Tatlı Tabağı kategorisinde Ülküm Damla İnan gümüş madalya, Üniversite Düzeyi Okullar İçin Öğrenci Aşçı Balık Yarışma Tabağı: Iurie Pletosu bronz madalya, Üniversite Düzeyi Okullar İçin Öğrenci Aşçı Makarna Yarışma Tabağı kategorisinde ÇAĞATAY KARATAY gümüş madalya ve Üniversite Düzeyi Okullar İçin Öğrenci Aşçı - Ana Yemek Yarışma Tabağı kategorisinde Doğukan Gürel Merit Ödülü almaya hak kazandı.

Güzelyurt Meslek Lisesi şefleri de ödüle hak kazandı

Güzelyurt Meslek Lisesi'nde yarışmalara katılan şefler de bazı kategorilerde öödül almaya hak kazandı. Mustafa DUrgel, Hasan Buğdaycı, Birgül Arkoç ve Melike Topak katıldıkları pizza, tatlı ve makarna kategorilerinde yaptıkları yemeklerle ödüle layık oldular.

35 ülkeden katılım yapıldı

17. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri 2019’da Kuzey Kıbrıs’ın yanı sıra 34 ülkeden daha katılım yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Azerbaycan, Bahreyn, Belçika, Beyaz Rusya, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Güney Kore, Hırvatistan, Hindistan, Irak, İngiltere, İran, İspanya, İsrail, İsveç, İtalya, Katar, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Malta, Pakistan, Romanya, Rusya, Sırbistan, Şili, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan.

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UFÜ
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