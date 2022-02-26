"Ukrayna’nın Türkiye'si olsaydı bugün olduğu gibi yalnız kalır mıydı? "

Eral Osmanlar, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrasında Türkiye'nin garantörlüğünün önemine dikkat çekerek "Türkiye’nin garantörlüğünün önemi ve bunun hiç bir zaman hiç bir şekilde tartışma konusu olmaması gerekiyor" dedi.

Eral Osmanlar'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Ukrayna’nın Türkiyesi olsaydı bugün olduğu gibi yalnız kalırmıydı? Aciz bir şekilde ulusal televizyon kanallarında yabancı ülkelerden asker yardımı istermiydi? Ayni bizdeki gibi Avrupa ve Amerika’nın kontrolumda olan STK lar, onları olmayacak bir rüyaya ve hikayeye inandırıp işi bu noktaya taşıdılar. Sonuç Rusya kendi sınırlarında emperyalist güçlerin kendilerine yeni bir maşa yaratmasına izin vermedi, ve beklendiği gibi de ne Amerika ne de Avrupa Ukrayna ya yardım etmedi ve etmeyecek de. Biz bundan nasıl bir ders almalıyız peki? 11 Şubat 1959 yılında Zürih de imzalanan garantörlük antlaşması sayesinde Canımızı ve namusumuzu kurtaran ve yaşanan soykırım denemesinin bir daha olmaması için bizi koruyan Türkiye’nin garantörlüğünün önemi ve bunun hiç bir zaman hiç bir şekilde tartışma konusu olmaması gerekiyor. Çocuklarımıza ve Gençlerimize bunun önemini anlatmalıyız. Kendi gelecekleri için Türkiye’nin garantörlük antlaşmasına 4 elle sarılmalılar ve onu korumalılar.