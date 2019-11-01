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UKÜ’deki kongrede TC ile KKTC ilişkilerine değinildi

Türkiye Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi ve Friedrich-Alexander Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Bedensel Zararlardan Dolayı Hukuki Sorumluluk’ başlıklı kongrenin açılışı yapıldı.

01 Kasım 2019 Cuma 15:27
UKÜ’deki kongrede TC ile KKTC ilişkilerine değinildi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çağlar Özel UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, Alexander Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mathias Rohe ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Av. Hasan Esendağlı kongrenin açılışında birer konuşma yaptı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu da kongrenin açılışında, Kıbrıs konusuna değindi. Ada’da 50 yıl önce Rumların soykırım başlattığını ve Yunanistan’ın yapılanlara destek verdiğini anımsatan Feyzioğlu, Türkiye’nin uluslar arası anlaşmalardan kaynaklanan garantörlük hakkını kullanarak yardıma koştuğunu kaydetti.
Metin Feyzioğlu, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nda olduğu gibi yıllarca diplomasi ile çözüm üretmeye çalıştığını ancak, diplomasinin katliamlara seyirci kaldığını belirtti.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında derin ve geniş ilişkiler olduğunu ve bu ilişkilerin geliştiğini anlattı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tek tanıyan ülke olduğuna dikkati çeken bunun önemine vurgu yaptı.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
UKÜTCKKTC
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