Künye
Kıbrıs 21
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Tartıştığı Kızın Yüzünde Bardak Kırdı
Tartıştığı Kızın Yüzünde Bardak Kırdı
Arabayı bilerek duvara vurdu!
Arabayı bilerek duvara vurdu!
Turizm Limanı’ndan çıkış yapmak isterken tespit edildi
Turizm Limanı’ndan çıkış yapmak isterken...
Sahte belgeyle okula kayıt yaptırdı...
Sahte belgeyle okula kayıt yaptırdı...
Kumarhaneden oyun fişi çaldı tutuklandı...
Kumarhaneden oyun fişi çaldı tutuklandı...
banner107

Ul Hassan’le ilgili karar açıklandı...

Ev açma suçundan yargılanan Zaman Ul Hassan’ın aleyhindeki karar açıklandı.

11 Ekim 2022 Salı 12:24
47 Okunma
Ul Hassan’le ilgili karar açıklandı...



Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Barkın açıkladı.

Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın, sanığın mahkûm olduğu ev açma suçlarının ciddiyetinin altını çizdi.

Barkın, Anayasa ile koruma altına alınan kişi mülkiyet hakkının önemine değindi. Barkın, sanığın mükerrer şekilde ev açma suçlarını işlemesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.

Barkın, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip 24 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucuyu aranan bir şahıstan almış...
Uyuşturucuyu aranan bir şahıstan almış...
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde skandal !
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde skandal !
Yüzde 100'ü ödeniyor...
Yüzde 100'ü ödeniyor...










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim