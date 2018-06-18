Ulaş Gökçe DAÜ-SEN’i ziyaret etti

Samimi bir havada geçen görüşmede, DAÜ-SEN sosyal medyada “Eşitlikçi, katılımcı, adaletli, özgür bir özyönetim için yola çıkan; "Herkes için Mağusa" diyen eski başkanımız, Mağusa Bağımsız Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe hocamız bugün sendikamızı ziyaret etti” iletisini paylaştı.

Ulaş Gökçe daha önce başkalığını da yaptığı sendikaya ziyaret etmekten ve arkadaşlarını görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, DAÜ-SEN’nin Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni gelişmesinde önemli bir rol oynadığını belirtti. Üniversitedeki akademik çevrelerin kente katkı koymaya hazır olduklarını bildiğini söylen Ulaş Gökçe, bugüne kadar bu fırsatın yaratılmadığını, üniversiteyle kentin arasında hep bir mesafe olduğunu belirtti. DAÜ’yle kenti barıştırmak için yola çıktıklarını söyleyen Gökçe, belediye ve üniversite işbirliğinin kente katkı sağlayacağını, bunun için çok çalışacaklarını da vurguladı.