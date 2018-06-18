Ulaş Gökçe daha önce başkalığını da yaptığı sendikaya ziyaret etmekten ve arkadaşlarını görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, DAÜ-SEN’nin Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni gelişmesinde önemli bir rol oynadığını belirtti. Üniversitedeki akademik çevrelerin kente katkı koymaya hazır olduklarını bildiğini söylen Ulaş Gökçe, bugüne kadar bu fırsatın yaratılmadığını, üniversiteyle kentin arasında hep bir mesafe olduğunu belirtti. DAÜ’yle kenti barıştırmak için yola çıktıklarını söyleyen Gökçe, belediye ve üniversite işbirliğinin kente katkı sağlayacağını, bunun için çok çalışacaklarını da vurguladı.
Ulaş Gökçe DAÜ-SEN’i ziyaret etti
Bağımsız Mağusa Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe, bu sabah daha önce de başkanlığını yaptığı DAÜ-SEN’i ziyaret etti.
18 Haziran 2018 Pazartesi 12:06