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Ulaş Gökçe Mutluyaka’yı ziyaret etti

Gökçe, seçim çalışmaları çerçevesinde geçtiğimiz gün Mutluyaka Köyü’nü ziyaret etti. Köyde ekibiyle birlikte bildiri dağıtan Gökçe, vatandaşların sorunları dinleyerek, kendi görüşlerini de onlara aktarma fırsatı buldu

11 Haziran 2018 Pazartesi 14:03
Ulaş Gökçe Mutluyaka’yı ziyaret etti

Bağımsız Mağusa Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe, seçim çalışmaları çerçevesinde geçtiğimiz gün Mutluyaka Köyü’nü ziyaret etti. Köyde ekibiyle birlikte bildiri dağıtan Gökçe, vatandaşların sorunları dinleyerek, kendi görüşlerini de onlara aktarma fırsatı buldu

Mutluyaka’nın çok uzun yıllardır Mağusa’nın ilgi görmeyen bölgelerinden biri olduğunu söyleyen ulaş Gökçe,  şehrin en temiz, en yeşil ve en sakin yerlerinden olan köyün, tamamen kendi çabalarıyla bir ekonomi yaratmaya çalıştığını ve artık Mutluyaka’nın Mağusa’nın desteğini görmesinin zamanı geldiğini belirtti.

Mutluyaka’nın gelişmesi amacıyla park alanlarının genişletileceğini söyleyen Gökçe, buraların düğünlere uygun hale getirileceğini, yerel ürünlerin pazarlanması için çeşitli teşvikler uygulanacağını ve buradaki restoranların daha geniş kitlelere, daha güvenli bir şekilde ulaşması için çaba harcanacağını da vurguladı.

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Gökçe, Mutluyaka Muhtarlığı’nın imkânları artırılacağını belirtirken, muhtarlık ofisinde haftada asgari 2 gün belediye görevlilerinin yatırım kabul etmeleri ve köylülere hizmet vermelerinin sağlanacağını söyledi. Köyde atıl durumda bulunan Mutluyaka Köy Kooperatifi binasının restore edilerek çok amaçlı bir merkez haline getirilmesinin sağlanacağını söyleyen Gökçe,  burasının hem kooperatif ve muhtarlık ile belediye tarafından kullanılabileceğini, hem de burada konferans ve toplantılar düzenlenebileceğini belirtti.

Mutluyaka Futbol Sahası’nın hem çimlendirilmesi hem de daha kullanılır hale getirilmesi için çaba harcayacaklarını söyleyen Gökçe,  Spor Kulübü’ne ait futbol sahası yanındaki alanda park alanı yapılacağını da belirtti. Tamiratı mümkün olmayan eski Mutluyaka İlkokulu yıkılacağını ve bu alanda özel sektör, belediye ve köylülerin katılımıyla, Kulüp’e kaynak sağlayacak bir tesis yapılacağı sözünü veren Ulaş Gökçe,  Mutluyaka’da bulunan Ortodoks Kilisesi’nin ve avlusunda bulunan mezarların restore edilmesini, çevresinin temizlenmesini ve ziyarete açılmasını sağlayacaklarını söyledi.

Bütün bunları katılımcı anlayışla gerçekleştireceklerini ve bunu Mutluyaka halkıyla birlikte başaracaklarını da sözlerine ekledi.  


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