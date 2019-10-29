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Ulaştırma Bakanı kazayla ilgili konuştu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, iki pilotun yaşamını yitirdiği uçak kazasının kesin sebebinin yarın Türkiye'den gelecek ekibin yapacağı incelemenin ardından belli olacağını söyledi. 

29 Ekim 2019 Salı 17:39
Ulaştırma Bakanı kazayla ilgili konuştu

Atakan, kazanın meydana geldiği Geçitkale Havalimanında yaptığı incelemenin ardından basına açıklama yaptı. 

"Son derece üzücü bir olay" diyen Atakan, İki tecrübeli havacının eğitim uçuşu sırasında yaşamını yitirdiğini ve yarın Türkiye'den gelecek yetkili kaza ekibinin yapacağı inceleme sonrası kaza nedeninin detaylı öğrenileceğini kaydetti. 

Kaza yapan uçağın yeni bir uçak olduğunu, pilotların deneyimli pilotlar olduğunu, hava şartlarının da iyi olduğunu, ayrıca yeni uçağın motor dursa bile planör gibi süzülebilen bir uçak olduğunu belirten Atakan, "Kaza raporu ortaya çıkınca gerçek sebep belli olacak. Şimdi ne söylesek yanlış olur. Kaza yeri korunuyor kimse kaza yerine giremez. Havada ateşlenme yok, biz de ilk incelemede öyle bir tespitte bulunamadık." diye konuştu. 

Atakan, bir soru üzerine Ercan'a uçuş ile ilgili bilgi verildiğini ancak alçak irtifa olduğu için sürekli kule ile irtibat yapılmadığını söyledi. 

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Göktaş da inceleme sonrası "Üzücü bir olay, iki kardeşimizi kaybettik. Kaza sebebi uzman incelemesi sonrası belli olacak. Hepimizin başı sağolsun" açıklamasında bulundu. 

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Ulaştırma Bakanı
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