Ulaştırma Bakanı'ndan trafik cezalarıyla ilgili açıklama

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'ın paylaşımı şöyle:



"Ülkemizde uygulanan trafik cezalarını daha güncel, caydırıcı ve çağdaş hale getirecek çalışma bitirildi ve meclise sevk ediliyor. Meclisimizin açılıp yasalaşması sonrası yürürlüğe girecek. Bugün manşetlere yansıyan yeni çalışma değil, mevcutun yeni asgari ücrete oranlı halidir."



