Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'ın paylaşımı şöyle:
"Ülkemizde uygulanan trafik cezalarını daha güncel, caydırıcı ve çağdaş hale getirecek çalışma bitirildi ve meclise sevk ediliyor. Meclisimizin açılıp yasalaşması sonrası yürürlüğe girecek. Bugün manşetlere yansıyan yeni çalışma değil, mevcutun yeni asgari ücrete oranlı halidir."
Ulaştırma Bakanı'ndan trafik cezalarıyla ilgili açıklama
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, sosyal medya hesabından ülkemizde uygulanan trafik cezalarını daha güncel, caydırıcı ve çağdaş hale getirecek çalışmanın bittiğini ve meclise sevk edileceğini açıkladı.
15 Eylül 2019 Pazar 15:07
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'ın paylaşımı şöyle:
Kusura bakmayin ama bu ulkede trafik asla duzelmez ve daha kotu olacaktir.Nedeni de yollar yeterli degil, suruculerin cogunlugu trafik kurallarini bilmedigi,asiri surat duskunlugu ve trafikte kaba ve kufurbaz olmalari. Bir de bunlara ek olarak trafik memurlarinin gorevlerini tam bilmedikleridir.