Ulaştırma Bakanlığı ile DAÜ arasında işbirliğini öngören bir mutabakat anlaşması imzalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ile DAÜ arasında yazılım geliştirme, trafik, harita çalışmaları, bakanlık personelinin eğitimi ve danışmanlık gibi konularda işbirliğini öngören anlaşmaya Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam imza koydu.

İmza töreninde konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, “Üniversitemiz, gurur kaynağımız Doğu Akdeniz Üniversitesi, ülkemizin başında gelen eğitim kurumlarından biridir. Burada üretilen bilgi ve teknolojinin halkın yararına olacak bir şekilde kullanılabilmesi adına, bakanlığımızın çalışmaları çerçevesinde birlikte hareket edeceğimiz bu protokole imza koyuyoruz” dedi.

Atakan, anlaşmanın özde ülke ve toplum, genelde ise bir eğitim, turizm ve bilişim adası olan KKTC için bir artı olduğunu ifade etti. Atakan, “Bu önemli anlaşmayı bu noktaya getiren değerli çalışma arkadaşlarıma ve DAÜ’nün değerli hocalarına da çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

OSAM

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ise, anlaşma sayesinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı personeline, ihtiyaç duyulan noktalarda gereken bilimsel katkının konacağını ifade etti.

Osam, “Devlet üniversitesi olarak bizim görevimiz devletin tüm kurumlarına ve doğal olarak sosyal yapıya elimizden gelen katkıyı sağlamaktır. Bu bakımdan büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz. Sayın bakanıma üniversitemize bu iş imkanını yaratmasından dolayı büyük mutluluk duyduğumu ve teşekkürlerimi huzurlarınızda ifade etmek istiyorum” dedi.

İmza töreni sırasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, Bakanlık Özel Kalem Müdürü Ramadan Beysun, Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naciye Doratlı, Bilgisayar Teknoloji Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Nazife Dimililer, Bilgisayar Teknoloji Yüksek Okulu Müdür Yrd. Doç. Dr. Emre Özen ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Proje Araştırma ve Planlama Sorumlusu Vasviye Tunaboylu hazır bulundu.