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Ulaştırma Bakanlığı ile Sigorta Şirketler Birliği Protokol İmzalayacak

Seyrüsefer harcını ödemeyenler araçlarına yıllık sigorta veya kasko yaptıramayacak

03 Eylül 2018 Pazartesi 16:38
Ulaştırma Bakanlığı ile Sigorta Şirketler Birliği Protokol İmzalayacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği, protokol imzalamaya hazırlanıyor. Protokole göre, seyrüsefer harcını ödememiş olan araç sahipleri, artık araçlarına yıllık sigorta veya kasko yaptıramayacaklar.

TAK’ın Bakanlıktan elde ettiği bilgiye göre, yeni uygulamanın ay ortasında başlatılması hedefleniyor.

Bundan böyle, araç sahiplerinin yıllık sigorta poliçesi yaptırabilmeleri için, Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) tarafından sorgulanabilecek olan seyrüsefer borçlarını kapatması gerekecek. 
Seyrüsefer harcını ödememiş araç sahipleri araçlarını sigorta etmek istemesi durumunda, kendilerine, bir defaya mahsus, 1 aylık geçici sigorta poliçesi yaptırılacak ve yıllık poliçe imzalayabilmek için seyrüsefer borçlarını tamamen kapatmaları istenecek. 

Bakanlık ve SBM, seyrüsefer borcu bulunmakta olan araç sahiplerine, borçlarını en erken zamanda kapatmaları ve sigortasız araç kullanma riskini almamalarını tavsiye etti

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Ulaştırma BakanlığıSigorta Şirketler BirliğiProtokolSeyrüsefer HarcıAraçlarYıllık SigortaKaskoGündemKıbrıs
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X 2018-09-03 18:09:30

Peki seyrusefer harcini odeyenler yollarin bozuklugu vs. icin devlete hesap sorabileceklermi ?

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Hasan 2018-09-03 19:00:28

Seyrü Sefer Denen devlet soygunculuğunu az kullandığımız araba için de ödüyoruz ama devletin yapmadığı yollardan arabamıza gelen zarar ile bir o kadar da arabaya masraf yapıyoruz. Devlet devlet değil ki hırsız...

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Ali 2018-09-03 19:23:12

Bu hükümet sıçtıkca sıçıyor, üzerine de beliyor. Sanki herşeyi düzeltmişler gibi daha da halkın cebinden nasıl alırızın peşine düştüler. Kullansan da kullanmasan da devlet dediğiniz bu sahte ve hırsız yapıya bu haracı ödeme zorunluluğu kadar saçma bir yaklaşım olamaz.

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Ahmet 2018-09-03 19:27:05

Bir sahtekar, rüşvetci hükümet gitti, diğer soytarı beceriksiz ve ahlaksız hükümet geldi, bu ülkede hiçbir şey değişmedi

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