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Ulaştırma Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı

Atakan: "Her türlü yardıma hazırım"

10 Aralık 2020 Perşembe 16:08
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Ulaştırma Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevini  Tolga Atakan’dan  devraldı.

Devir teslim töreninde konuşan Tolga Atakan, Üstel’i tebrik ederek, zor bir dönemde zor bir bakanlık görevi üstlendiğini kaydetti.

“Ünal Bey yılların eskitemediği bir tecrübe” diyen Atakan, Üstel’in gerek vekil gerekse bakan olarak ülkeye birçok alanda hizmet ettiğini, bu bakanlık görevinde de en iyi şekilde hizmet edeceğine canı gönülden inandığını ifade etti.

Atakan, kendilerinin de edindiği tecrübe ışığında, Üstel’in arzu etmesi halinde her türlü yardımı, desteği devletin devamlılığı esasında yapacağını söyleyerek, Üstel’e yeni görevinde başarılar diledi.

Görevi devralan Üstel de, bugün bir bayrak değişimi yaşandığına işaret ederek, çok sevdiği, Turizm ve Çevre Bakanı olduktan sonra Bakanlar Kurulu’nda aynı sıraları paylaştığı Tolga Atakan’dan hükümetin düşmesi ve yeni bir koalisyonun oluşmasıyla görevi devraldığını ifade etti.

Tolga Atakan’ın  bakanlıkta güzel işlere imza attığını, , bütün zorluklara rağmen başarılı olduğunu ve bakanlığı iyi  yerlere taşıdığını söyleyen Üstel,  devraldığı bayrağı daha ileriye  götürmenin çalışmalarını yapacağını kaydetti.

Ünal Üstel, Tolga Atakan ile de istişare içinde ülkedeki huzur ve mutluluğu sağlamak için el ele, birlik beraberlik içinde görevi götüreceğini belirterek, siyasi kimlikleri ayrı olsa bile aynı duygu ve heyecanı ülke için paylaştıklarını dile getirdi.

Üstel, ülke insanını hızlı bir şekilde rahat ettirecek her türlü konuda istişare edeceklerini ifade ederek, “İnanıyorum ki bu diyalog neticesinde ülkemizdeki gereken hizmeti birlikte vermeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

Üstel,  Atakan’a ve ekip arkadaşlarına yaptığı görevler nedeniyle teşekkürlerini sunarak, Tolga Atakan’a bundan sonraki siyasi hayatında başarılar diledi.

Devir teslim töreninde Atakan Üstel’e, bir buket çiçek takdim ederken, Üstel de Atakan’a, yaptığı çalışmalardan dolayı plaket takdim etti.

Son Güncelleme: 10.12.2020 18:48
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