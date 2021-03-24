ÜLKE 20 GÜN SONRA KARANLIĞA GÖMÜLECEK!

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı sert sözlerle eleştirdi ve 20 günlük yakıt kaldığını konusunda uyarıda bulundu.

Kubilay Özkıraç şöyle konuştu:

"Yönetim Kurulu’nun da eli kolu bağlı çünkü bunu engelleyen bakanlık. Yakıt ihalesinde de bunu yaşıyoruz. 15-20 günlük yakıtımız kaldı. Hala daha ne ihale ne şartname hiçbir şey yok. 24 bin tonluk ihale için şartnamede gerekli değişiklikler hala yapılmadı. Bu değişiklikler yapılmadan Bakanlık bu ihaleye çıkamaz. 220 bin tonluk başka bir ihaleye çıkmamız gerekiyor ama bu konuda da hiçbir doğru düzgün çalışmaları yok” dedi.

Bu işin şakası kalmadığını aktaran Özkıraç, “Nisan 15’e yakıt biter acilen ihaleye çıkılması gerekir. Ama düzgün bir ihale için 3 ay süreye ihtiyaç vardır. Buradan Başbakan Ersan Saner’e sesleniyorum, ülke 20 gün sonra karanlığa bürünecek. Açık konuşuyoruz. Sayın Arıklı, bu kaosun bedelini en ağır şekilde siz ödeyeceksiniz. Bakanlık’ta oturup da siyaset yapmakla iş yürümez. Bırak yönetim Kurulu’nu yetkilerini kullansınlar biz de onlara yardımcı olacağız" şeklinde konuştu.