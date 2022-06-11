Künye
Kıbrıs 24
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İşlediği suçtan 5 yıl hapis cezası aldı!
İşlediği suçtan 5 yıl hapis...
Yozgat'tan 169 adet eski eser getirdi
Yozgat'tan 169 adet eski eser...
Uyuşturucu etkisi altında ölümlü kaza!
Uyuşturucu etkisi altında ölümlü kaza!
Zorla tecavüz etmekle suçlanıyor
Zorla tecavüz etmekle suçlanıyor
Av silahıyla köpek öldürdü
Av silahıyla köpek öldürdü

Ülke gençliğinin her alanda başarılarını görüyoruz!

Cumhurbaşkanlığı Gençlik ve Kültür Komitesi tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen Genç Liderler temalı gençlik toplantılarının birincisi dün Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşti.

11 Haziran 2022 Cumartesi 12:15
47 Okunma
Ülke gençliğinin her alanda başarılarını görüyoruz!
banner48

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, lise okul kaptanlarından oluşan öğrencilerle Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, toplantıya, Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, okul yöneticileri ve öğretmenler de katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı konuşmada, gençleri ve öğretmenleri Cumhurbaşkanlığı’nda misafir etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti.

“Ben ve ekibim halka yakın olmaya çalışıyoruz” diyen Tatar, halkın içinde yer alan bir Cumhurbaşkanı olarak her zaman halkı Cumhurbaşkanlığı’nda görmek istediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bir buçuk yıllık görev süresinde çok sayıda insanı Cumhurbaşkanlığı’nda kabul ettiğini ve etmeye devam edeceğini söyledi.

KKTC’nin güçlenmesi hedefinde yola devam ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, büyük sıkıntılardan geçilen böyle bir dönemde Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle süreci en iyi şekilde yönetmeye çalıştıklarını kaydetti.

Bakanlar Kurulu’na başkanlık ettiği toplantıya da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, sıkıntılara çareler üretmeye çalıştıklarını ve yeni projeleri değerlendirdiklerini söyledi.

Çeşitli kültürlerin iz bıraktığı güzel bir coğrafyada yer alan Kıbrıs’ın sahip olduğu potansiyeli değerlendirmenin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar; turizm, yükseköğretim ve hizmetler sektörlerini daha da geliştirmek için uğraş verildiğini kaydetti.

“Geleceğimiz gençlerimizindir” diyen Tatar, gençlerin spor, sanat ve kültür alanında sürdürdüğü faaliyetleri Cumhurbaşkanlığı olarak destekleyerek gençleri teşvik ettiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar; “Biz ülke gençliğinin başarılı olduğuna inanıyoruz. Üzerimizdeki tüm ambargo ve kısıtlamalara rağmen gençlerimizin Türkiye Cumhuriyeti milli takımlarında yer alarak başarılar elde ettiklerini görüyoruz. Biz gençlerimize inanıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi gelecek gençlerimizindir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar gençlere, akademik çalışmalarına özen göstermelerini, öğretmenleri ve arkadaşları ile iyi ilişkiler kurmalarını, zamanlarını iyi değerlendirmelerini ve sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlere önem vermelerini da tavsiye etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CTP: Federal çözüm için güven yaratıcı önlemler uygulanmalıdır!
CTP: Federal çözüm için güven yaratıcı önlemler uygulanmalıdır!
İnşaat Mühendisleri Odası'ndan çağrı!
İnşaat Mühendisleri Odası'ndan çağrı!
Gazeteciler Birliği yarın gece Meclis önünde “Özgürlük İçin 24 Saat” eylemi başlatıyor
Gazeteciler Birliği yarın gece Meclis önünde “Özgürlük İçin 24 Saat” eylemi başlatıyor










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim