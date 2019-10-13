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Ülke genelinde asayiş ve trafik denetimleri yapıldı

13 Ekim 2019 Pazar 14:22
Ülke genelinde asayiş ve trafik denetimleri yapıldı

Dün gece 21.00-01.00 saatleri arasında, Gazimağusa ve Güzelyurt, 20.00 – 05.00 saatleri arasında ise Girne Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Gazimağusa’da gerçekleşen denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, gece kulüpleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 16 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 920 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 200 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 4 araç sürücüsü alkollü araç kullanmaktan rapor edildi. Çeşitli suçlardan dolayı 3 araç da trafikten men edildi.

GİRNE’DE 69 SÜRÜCÜ ALKOLLÜ…

Girne’de gerçekleşen denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimler gerçekleştirildi. 

Denetimler kapsamında kumarhaneye girme ve bulunması yasak olan 23 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 480 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 147 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 69 araç sürücüsü alkollü araç kullanmaktan rapor edildi.

Çeşitli suçlardan dolayı 2 araç trafikten men edildi.

GÜZELYURT’TA 53 SÜRÜCÜYE YASAL İŞLEM

Güzelyurt’ta gerçekleşen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren, bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.      

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 728 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 53 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Çeşitli suçlardan dolayı 2 araç trafikten men edildi.

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